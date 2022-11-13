СБУ начала проверку из-за прославляющих Россию песнопений в Киево-Печерской Лавре 13 ноября 2022 в 21:32 Размер текста - 17 + В СБУ заявили, что песнопения о России вредят безопасности Украины Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) проводит проверку по факту песнопений в Киево-Печерской Лавре, во время которых восхваляли Россию. Об этом рассказал руководитель СБУ Василий Малюк. «Те, кто в условиях полномасштабного конфликта России и Украины, ждет „пробуждения матушки-Руси“, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений», — сказал Малюк. Заявление опубликовано в telegram-канале СБУ. Прихожане Киево-Печерской лавры пели песню «Похвала Пресвятой Богородицы». Там были строки о звоне над Россией и пробуждении матушки-Руси. Россия проводит спецоперацию на Украине. Из-за чего СБУ устраивает массовые облавы на жителей Николаева, у них спрашивают о родственниках из России. Подобные проверки ранее проходили в Харькове. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит проверку по факту песнопений в Киево-Печерской Лавре, во время которых восхваляли Россию. Об этом рассказал руководитель СБУ Василий Малюк. «Те, кто в условиях полномасштабного конфликта России и Украины, ждет „пробуждения матушки-Руси“, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений», — сказал Малюк. Заявление опубликовано в telegram-канале СБУ. Прихожане Киево-Печерской лавры пели песню «Похвала Пресвятой Богородицы». Там были строки о звоне над Россией и пробуждении матушки-Руси. Россия проводит спецоперацию на Украине. Из-за чего СБУ устраивает массовые облавы на жителей Николаева, у них спрашивают о родственниках из России. Подобные проверки ранее проходили в Харькове. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям