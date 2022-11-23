Курганские школьники ходят на физкультуру в чужой спортзал, потому что у школы нет своего

24 ноября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

В курганской школе нет спортзала (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Петуховском муниципальном округе Курганской области родители пожаловались, что их дети ходят на физкультуру в спортзал санатория «Озеро Медвежье», так как в МБОУ «Курортная СОШ» нет своего. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из возмущенных родительниц. «У нас в школе, насколько мы видим, нет спортзала. Мы недавно живем на курорте „Озеро Медвежье“. Дети ходят на физкультуру в помещение спортзала, принадлежащее санаторию. Нас, родителей, это не устраивает. Хотим понять, правильно ли это по нормам», — рассказала корреспонденту URA.RU мама одного из учащихся школы. По словам источника, детям приходится за 10 минут переодеться в спортивную форму, надевать верхнюю одежду и идти по морозу 250-300 метров до спортзала санатория. Родители школьников пытались поднять этот вопрос в администрации школы, где им сказали, что так положено и перемены должно хватить на то, чтобы добраться до спортзала. В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU подтвердили, что школа проводит занятия физкультурой в чужом спортзале, так как при строительстве здания в 1983 году он не был предусмотрен. Между школой и санаторием заключено соглашение на то, чтобы учащиеся занимались физкультурой на территории курорта. В департаменте также пояснили, что администрация школы должна составить адекватное расписание для того, чтобы дети могли успеть подготовиться к урокам физкультуры.

В Петуховском муниципальном округе Курганской области родители пожаловались, что их дети ходят на физкультуру в спортзал санатория «Озеро Медвежье», так как в МБОУ «Курортная СОШ» нет своего. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из возмущенных родительниц. «У нас в школе, насколько мы видим, нет спортзала. Мы недавно живем на курорте „Озеро Медвежье“. Дети ходят на физкультуру в помещение спортзала, принадлежащее санаторию. Нас, родителей, это не устраивает. Хотим понять, правильно ли это по нормам», — рассказала корреспонденту URA.RU мама одного из учащихся школы. По словам источника, детям приходится за 10 минут переодеться в спортивную форму, надевать верхнюю одежду и идти по морозу 250-300 метров до спортзала санатория. Родители школьников пытались поднять этот вопрос в администрации школы, где им сказали, что так положено и перемены должно хватить на то, чтобы добраться до спортзала. В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU подтвердили, что школа проводит занятия физкультурой в чужом спортзале, так как при строительстве здания в 1983 году он не был предусмотрен. Между школой и санаторием заключено соглашение на то, чтобы учащиеся занимались физкультурой на территории курорта. В департаменте также пояснили, что администрация школы должна составить адекватное расписание для того, чтобы дети могли успеть подготовиться к урокам физкультуры.