Кадыров заявил о больших потерях ВСУ на Херсонском направлении

23 ноября 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли около 200 солдат на Херсонском направлении, пояснил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска уничтожили до 200 украинских бойцов на Херсонском направлении. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «В результате необдуманных действий враг понес тяжелые потери. В частности, уничтожено до 200 националистов, а также несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта», — написал в своем telegram-канале Кадыров. При этом он отметил профессионализм чеченских бойцов из полка «Север» под руководством командира полка Хасмагомеда Магомадова. Также глава Чечни отметил, что среди уничтоженных были наемники из США и Польши. Ранее Россия перебросила свои войска из Херсона на левый берег Днепра. Тем не менее, по словам старшего научного сотрудника Академии военных наук, военного аналитика Владимира Прохватилова, под контролем РФ сохраняется 60% региона. Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович уточнил, что обстановка на Херсонском направлении становится все более неблагоприятной для ВСУ, пишет «Федеральное агентство новостей». Помимо этого, командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО, генерал армии Сергей Суровикин говорил, что ВСУ только за октябрь потеряли более 12 тысяч бойцов, сообщает Life . Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации страны, а также защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида. На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие и наемники из стран Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские войска уничтожили до 200 украинских бойцов на Херсонском направлении. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «В результате необдуманных действий враг понес тяжелые потери. В частности, уничтожено до 200 националистов, а также несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта», — написал в своем telegram-канале Кадыров. При этом он отметил профессионализм чеченских бойцов из полка «Север» под руководством командира полка Хасмагомеда Магомадова. Также глава Чечни отметил, что среди уничтоженных были наемники из США и Польши. Ранее Россия перебросила свои войска из Херсона на левый берег Днепра. Тем не менее, по словам старшего научного сотрудника Академии военных наук, военного аналитика Владимира Прохватилова, под контролем РФ сохраняется 60% региона. Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович уточнил, что обстановка на Херсонском направлении становится все более неблагоприятной для ВСУ, пишет «Федеральное агентство новостей». Помимо этого, командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО, генерал армии Сергей Суровикин говорил, что ВСУ только за октябрь потеряли более 12 тысяч бойцов, сообщает Life. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации страны, а также защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида. На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие и наемники из стран Запада.