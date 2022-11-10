Военный аналитик Прохватилов: под контролем РФ остается большая часть Херсонской области

После вывода войск из Херсона под контролем РФ сохраняется 60% региона. Об этом сообщил URA.RU старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов.
«Осталось под контролем 60% Херсонской области. Также часть Запорожской области и часть Донецкой (ДНР). Остается и Луганская народная республика (ЛНР), несмотря на то, что ВСУ пытаются наступать», — сказал Владимир Прохватилов.
В самом Херсоне силы Украины сохраняют свое преимущество, подчеркнул сотрудник Академии военных наук. «ВСУ сохраняют превосходство в качестве оружия. Оно более дальнобойное, более точное, у них есть спутниковая разведка НАТО. Они идут на любые жертвы», — отметил военный аналитик.
Ранее генерал армии Сергей Суровикин сообщил о решении отвести войска из Херсона и с правого берега Днепра — одного из самых тяжелых направлений в зоне спецоперации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил свою поддержку. Он подчеркнул, что главный приоритет сейчас — это жизни мирного населения и военных.
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После вывода войск из Херсона под контролем РФ сохраняется 60% региона. Об этом сообщил URA.RU старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Осталось под контролем 60% Херсонской области. Также часть Запорожской области и часть Донецкой (ДНР). Остается и Луганская народная республика (ЛНР), несмотря на то, что ВСУ пытаются наступать», — сказал Владимир Прохватилов. В самом Херсоне силы Украины сохраняют свое преимущество, подчеркнул сотрудник Академии военных наук. «ВСУ сохраняют превосходство в качестве оружия. Оно более дальнобойное, более точное, у них есть спутниковая разведка НАТО. Они идут на любые жертвы», — отметил военный аналитик. Ранее генерал армии Сергей Суровикин сообщил о решении отвести войска из Херсона и с правого берега Днепра — одного из самых тяжелых направлений в зоне спецоперации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил свою поддержку. Он подчеркнул, что главный приоритет сейчас — это жизни мирного населения и военных.