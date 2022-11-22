22 ноября 2022

У фонда-организатора Дягилевского фестиваля сменился директор

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло
В пермском фонде сменился директор Фото:

В Дягилевском фонде поддержки культурных инициатив поменялся директор. Фонд является одним из учредителей Дягилевского фестиваля, который ежегодно проводится в Перми. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

«Диана Колмогорова покинула кресло директора фонда. Вместо нее назначена Ангелина Макиенко, работавшая ранее в Пермском театре оперы и балета», — сообщает издание.

По данным «Ъ-Прикамье» Колмогоровой было предложено перейти на другую работу. Сейчас она обдумывает сделанное ей приглашение.

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В Дягилевском фонде поддержки культурных инициатив поменялся директор. Фонд является одним из учредителей Дягилевского фестиваля, который ежегодно проводится в Перми. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свой источник. «Диана Колмогорова покинула кресло директора фонда. Вместо нее назначена Ангелина Макиенко, работавшая ранее в Пермском театре оперы и балета», — сообщает издание. По данным «Ъ-Прикамье» Колмогоровой было предложено перейти на другую работу. Сейчас она обдумывает сделанное ей приглашение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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