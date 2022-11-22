У фонда-организатора Дягилевского фестиваля сменился директор

В пермском фонде сменился директор
В Дягилевском фонде поддержки культурных инициатив поменялся директор. Фонд является одним из учредителей Дягилевского фестиваля, который ежегодно проводится в Перми. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свой источник.
«Диана Колмогорова покинула кресло директора фонда. Вместо нее назначена Ангелина Макиенко, работавшая ранее в Пермском театре оперы и балета», — сообщает издание.
По данным «Ъ-Прикамье» Колмогоровой было предложено перейти на другую работу. Сейчас она обдумывает сделанное ей приглашение.
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