Госдума определила размер штрафов за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Госдума: штрафы за пропаганду ЛГБТ будут составлять до 10 миллионов рублей

23 ноября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Штрафы за пропаганду ЛГБТ будут составлять до 10 миллионов для юрлиц и до полумиллиона для физлиц Фото: Алексей Гущин © URA.RU Штрафы за пропаганду ЛГБТ и педофилии в России будут составлять до 10 миллионов рублей для юридических и до 400 тысяч для физических лиц. Данную поправку в закон о штрафах Госдума приняла во втором чтении. Соответствующий документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Предлагаются две новые статьи в Кодекс РФ об административных нарушениях. Первая устанавливает штраф за пропаганду педофилии 800 тысяч рублей для обычных граждан. Для юридических лиц штраф будет увеличен до 10 миллионов рублей. Кроме того, иностранные граждане, которые находятся на территории страны, будут оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей, а также депортированы. За распространение ЛГБТ среди несовершеннолетних предлагается штрафовать до 200 тысяч рублей обычных граждан и юридические лица до четырех миллионов рублей. Штраф за пропаганду смены пола составит до 400 тысяч и до пяти миллионов для физических и юридических лиц соответственно. Иностранцы также будут арестованы на 400 тысяч рублей, либо арестованы на 15 суток, либо депортированы. Ранее комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, пишет Life . Он был внесен 20 октября.

Штрафы за пропаганду ЛГБТ и педофилии в России будут составлять до 10 миллионов рублей для юридических и до 400 тысяч для физических лиц. Данную поправку в закон о штрафах Госдума приняла во втором чтении. Соответствующий документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Предлагаются две новые статьи в Кодекс РФ об административных нарушениях. Первая устанавливает штраф за пропаганду педофилии 800 тысяч рублей для обычных граждан. Для юридических лиц штраф будет увеличен до 10 миллионов рублей. Кроме того, иностранные граждане, которые находятся на территории страны, будут оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей, а также депортированы. За распространение ЛГБТ среди несовершеннолетних предлагается штрафовать до 200 тысяч рублей обычных граждан и юридические лица до четырех миллионов рублей. Штраф за пропаганду смены пола составит до 400 тысяч и до пяти миллионов для физических и юридических лиц соответственно. Иностранцы также будут арестованы на 400 тысяч рублей, либо арестованы на 15 суток, либо депортированы. Ранее комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, пишет Life. Он был внесен 20 октября.