В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

20 октября 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

В России будут пресекать отрицание традиционных семейных ценностей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Государственную думу РФ внесли законопроект о пресечении пропаганды отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщается в тексте законопроекта. «Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, отрицание семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность», — заявлено в тексте закона. Он опубликован на сайте законопроектов Госдумы РФ. Среди прочего, под запрет попадет образ жизни «без детей», который также несет в себе не меньшую опасность для российского общества. Семья, материнство и детство в традиционном их понимании, которое передается из поколения в поколение нуждается в особой защите государства для развития многонационального народа России. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил за введение штрафа до 10 млн рублей за распространение ЛГБТ. Абсолютное большинство россиян за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений.

В Государственную думу РФ внесли законопроект о пресечении пропаганды отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщается в тексте законопроекта. «Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, отрицание семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность», — заявлено в тексте закона. Он опубликован на сайте законопроектов Госдумы РФ. Среди прочего, под запрет попадет образ жизни «без детей», который также несет в себе не меньшую опасность для российского общества. Семья, материнство и детство в традиционном их понимании, которое передается из поколения в поколение нуждается в особой защите государства для развития многонационального народа России. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил за введение штрафа до 10 млн рублей за распространение ЛГБТ. Абсолютное большинство россиян за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений.