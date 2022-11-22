Водитель BlaBlaCar покалечил пассажиров на челябинской трассе, влетев в дерево. Видео

23 ноября 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадало пять человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель BlaBlaCar за рулем Hyundai Starex покалечил пассажиров на участке автодороги Миасс-Карабаш (Челябинская область). Об этой аварии URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «Госавтоинспекция области устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего 23 ноября 2022 года в 13:50 на 15 км автодороги Миасс-Карабаш. Водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Starex не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево», — отмечают в пресс-службе ведомства. Водитель, осуществляя перевозку групп людей, использовал платформу BlaBlaCar. По предварительным данным, в ДТП пострадало пять человек. Владелец Hyundai Starex привлечен к административной ответственности по статье 14.1 КоАП Российской Федерации. Проводится проверка.

Водитель BlaBlaCar за рулем Hyundai Starex покалечил пассажиров на участке автодороги Миасс-Карабаш (Челябинская область). Об этой аварии URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «Госавтоинспекция области устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего 23 ноября 2022 года в 13:50 на 15 км автодороги Миасс-Карабаш. Водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Starex не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево», — отмечают в пресс-службе ведомства. Водитель, осуществляя перевозку групп людей, использовал платформу BlaBlaCar. По предварительным данным, в ДТП пострадало пять человек. Владелец Hyundai Starex привлечен к административной ответственности по статье 14.1 КоАП Российской Федерации. Проводится проверка.