Лукашенко: существование ОДКБ зависит от успеха России в СВО 23 ноября 2022 в 21:45 Размер текста - 17 + Беларусь и Россия должны защищать друг друга, сообщает Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ОДКБ будет существовать только при успехе России в СВО. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания ОДКБ. «Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. В наших странах многие горячие головы начали обсуждать эту проблему», — заявил Лукашенко. Также он отметил что победа России зависит от участия стран ОДКБ. Лукашенко добавил, что Беларусь и Россия должны защищать друг друга. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Осенью к России присоединились 4 территории по результатам референдума. Среди них: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В апреле Лукашенко предложил создать союз из бывших стран СССР. ОДКБ будет существовать только при успехе России в СВО. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания ОДКБ. «Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. В наших странах многие горячие головы начали обсуждать эту проблему», — заявил Лукашенко. Также он отметил что победа России зависит от участия стран ОДКБ. Лукашенко добавил, что Беларусь и Россия должны защищать друг друга. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Осенью к России присоединились 4 территории по результатам референдума. Среди них: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В апреле Лукашенко предложил создать союз из бывших стран СССР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям