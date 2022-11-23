Лукашенко: существование ОДКБ зависит от успеха России в СВО

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр, одкб
Беларусь и Россия должны защищать друг друга, сообщает Лукашенко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ОДКБ будет существовать только при успехе России в СВО. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания ОДКБ.

«Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. В наших странах многие горячие головы начали обсуждать эту проблему», — заявил Лукашенко.

Также он отметил что победа России зависит от участия стран ОДКБ. Лукашенко добавил, что Беларусь и Россия должны защищать друг друга.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Осенью к России присоединились 4 территории по результатам референдума. Среди них: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В апреле Лукашенко предложил создать союз из бывших стран СССР.

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ОДКБ будет существовать только при успехе России в СВО. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания ОДКБ. «Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. В наших странах многие горячие головы начали обсуждать эту проблему», — заявил Лукашенко. Также он отметил что победа России зависит от участия стран ОДКБ. Лукашенко добавил, что Беларусь и Россия должны защищать друг друга. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Осенью к России присоединились 4 территории по результатам референдума. Среди них: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В апреле Лукашенко предложил создать союз из бывших стран СССР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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