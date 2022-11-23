Лукашенко: существование ОДКБ зависит от успеха России в СВО

Беларусь и Россия должны защищать друг друга, сообщает Лукашенко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ОДКБ будет существовать только при успехе России в СВО. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания ОДКБ.
«Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. В наших странах многие горячие головы начали обсуждать эту проблему», — заявил Лукашенко.
Также он отметил что победа России зависит от участия стран ОДКБ. Лукашенко добавил, что Беларусь и Россия должны защищать друг друга.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Осенью к России присоединились 4 территории по результатам референдума. Среди них: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В апреле Лукашенко предложил создать союз из бывших стран СССР.