В смертельном ДТП с челябинским подростком пострадал военный

Правоохранительные органы проводят необходимую проверку по факту ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водителем одного из автомобилей, которые накануне столкнулись в Каслинском районе Челябинской области, был военнослужащий из Снежинска. Вместе с ним ехал подросток, который погиб при столкновении.

«Военный служит в военной части Росгвардии в Снежинске. Он не нарушал ПДД, ехал в своей полосе. От удара встречного автомобиля его пассажир, 17-летний подросток, скончался на месте, а сам военнослужащий попал в районную больницу Кыштыма», — сообщил URA.RU источник.

В прокуратуре региона отметили, что виновник ДТП и его пассажир не пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ. Ход расследования поставлен на контроль.

В военно-следственном отделе СК РФ по челябинскому гарнизону URA.RU сообщили, что уточнят информацию. На момент публикации комментария не последовало.

Авария произошла вечером 23 ноября на 21 километре трассы Тюбук-Кыштым. Водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2114.