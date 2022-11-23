Несовершеннолетний был пассажиром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Каслинском районе Челябинской области. В результате аварии погиб несовершеннолетний юноша, еще один человек пострадал, сообщает УГИБДД по Челябинской области.

«ДТП произошло на 21-м километре автодороги Тюбук-Кыштым. Водитель 2001 года рождения за рулем Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с „ВАЗ-2114“, за рулем которого был водитель 2000 года рождения», — уточнили в ведомстве.

В результате аварии погиб пассажир отечественного автомобиля 2005 года рождения. Он скончался на месте ДТП. Водитель «ВАЗа» госпитализирован.

Ранее массовое ДТП произошло в Копейске (Челябинская область), в результате чего пострадали четыре человека. В аварию попали автомобиль «Яндекс.Еда», микроавтобус и несколько легковых автомобилей.