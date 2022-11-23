23 ноября 2022

Мэр из ХМАО похвастался уловом на зимней рыбалке. Видео

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Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, зимняя рыбалка, улов, окунь, рыба, рыбалка
Зимняя рыбалка главы Белоярского района Сергея Маненкова удалась Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков опубликовал видео зимней рыбалки на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». По словам Маненкова, он провел краткосрочный отпуск, в ходе которого совершил поездку по подконтрольному муниципалитету.

«Находясь в краткосрочном отпуске, совершил поездку по Белоярскому району, что позволило еще раз убедиться в красоте пространства и бесценности времени», — подписал видео Маненков.

На видеозаписи глава Белоярского района ловит щук, одна из которых порядка метра длиной, рубит дрова и катается по замерзшему водоему на снегоходе. По словам Маненкова, температура воздуха во время съемки видео была −32 градуса по Цельсию. Согреваться в такую погоду глава Белоярского рекомендует горячим чаем из термоса.

Ранее URA.RU писало о том, как осенью Маненков похвастался собранным урожаем грибов. Он разместил на своей страницы видео грибной охоты в лесах Белоярского района.

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Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков опубликовал видео зимней рыбалки на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». По словам Маненкова, он провел краткосрочный отпуск, в ходе которого совершил поездку по подконтрольному муниципалитету. «Находясь в краткосрочном отпуске, совершил поездку по Белоярскому району, что позволило еще раз убедиться в красоте пространства и бесценности времени», — подписал видео Маненков. На видеозаписи глава Белоярского района ловит щук, одна из которых порядка метра длиной, рубит дрова и катается по замерзшему водоему на снегоходе. По словам Маненкова, температура воздуха во время съемки видео была −32 градуса по Цельсию. Согреваться в такую погоду глава Белоярского рекомендует горячим чаем из термоса. Ранее URA.RU писало о том, как осенью Маненков похвастался собранным урожаем грибов. Он разместил на своей страницы видео грибной охоты в лесах Белоярского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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