Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков похвастался собранными грибами. Видео он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сходили, грибочков набрали. Конечно, не как в Урае, где много белых грибов. Но все равно сегодня будет и „жареха“, и грибовница», — рассказал Маненков.
«Сейчас тоже в лес пойду, вы подбили», — поделилась в комментариях Вера Носкова. «Грибы есть, но не везде. Мы в Комарово набрали», — написала Светлана Насекина. «Как здорово! Надо тоже пойти в лес, хотя бы прогуляться», — прокомментировала видео Елена Филиппова.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нягани (ХМАО) Иван Ямашев ждет наступления грибного сезона. Он готовится к поездке в леса вблизи Урая.
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