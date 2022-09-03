03 сентября 2022
02 сентября 2022

Мэр из ХМАО похвастался урожаем грибов. Видео

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков показал урожай грибов
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы. Тюмень, грибы, продажа грибов, белые грибы
Сергей Маненков поделился, что приготовит из грибов «жареху» и грибовницу Фото:

Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков похвастался собранными грибами. Видео он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сходили, грибочков набрали. Конечно, не как в Урае, где много белых грибов. Но все равно сегодня будет и „жареха“, и грибовница», — рассказал Маненков.

«Сейчас тоже в лес пойду, вы подбили», — поделилась в комментариях Вера Носкова. «Грибы есть, но не везде. Мы в Комарово набрали», — написала Светлана Насекина. «Как здорово! Надо тоже пойти в лес, хотя бы прогуляться», — прокомментировала видео Елена Филиппова.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нягани (ХМАО) Иван Ямашев ждет наступления грибного сезона. Он готовится к поездке в леса вблизи Урая.

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Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков похвастался собранными грибами. Видео он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сходили, грибочков набрали. Конечно, не как в Урае, где много белых грибов. Но все равно сегодня будет и „жареха“, и грибовница», — рассказал Маненков. «Сейчас тоже в лес пойду, вы подбили», — поделилась в комментариях Вера Носкова. «Грибы есть, но не везде. Мы в Комарово набрали», — написала Светлана Насекина. «Как здорово! Надо тоже пойти в лес, хотя бы прогуляться», — прокомментировала видео Елена Филиппова. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нягани (ХМАО) Иван Ямашев ждет наступления грибного сезона. Он готовится к поездке в леса вблизи Урая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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