24 ноября 2022

LBC: британцы стали массово отказываться от сдачи жилья украинским беженцам

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Беженцы с Украины. Сургут, аэропорт, зал ожидания
Украинские беженцы сталкиваются с дискриминацией со стороны британских арендодателей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Почти половина украинских беженцев столкнулось с дискриминацией со стороны британских арендодателей, которые отказывают им в просмотре и сдаче жилья из-за их статуса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Управлением национальной статистики в начале этой недели.

«Арендодатель не может дискриминировать потенциального арендатора по признаку этнической принадлежности, страны происхождения или того, действительно ли арендатор является беженцем или просителем убежища», — прокомментировал ситуацию старший партнер и юрист по жилищным вопросам юридической фирмы «Oliver Fisher Solicitors» Рассел Конвей, передает LBC. По словам эксперта, в настоящее время британское правительство обеспокоено в связи с непрекращающимся потоком приезжих из Украины. По данным правительства, по меньшей мере 2175 украинских беженцев объявили себя бездомными с момента прибытия в Великобританию, что увеличивает спрос на социальное жилье.

Вице-председатель Сети районных советов Бриджит Смит предположила, что у британцев изменилось отношение к приезжим украинцам из-за кризиса в стране. По ее словам, причиной могут быть и рождественские праздники, так как «людям нужно место в своих домах для семьи и друзей, приезжающих в гости». Сообщается, что сегодня правительство платит советам по 10 500 фунтов стерлингов (около 766 991 рублей, — прим. URA.RU) за каждого украинца, которого британцы принимают к себе в рамках спонсорской схемы «Дома для украинцев».

Ранее РИА Новости писало о том, что сотни украинских беженцев, которые проживали в отеле в пригороде Дублина Клондалкине в Ирландии, известили о том, что в скором времени их переселят в неизвестное место. По словам одной украинской беженки, никто из приезжих не знает, куда их направят.

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Почти половина украинских беженцев столкнулось с дискриминацией со стороны британских арендодателей, которые отказывают им в просмотре и сдаче жилья из-за их статуса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Управлением национальной статистики в начале этой недели. «Арендодатель не может дискриминировать потенциального арендатора по признаку этнической принадлежности, страны происхождения или того, действительно ли арендатор является беженцем или просителем убежища», — прокомментировал ситуацию старший партнер и юрист по жилищным вопросам юридической фирмы «Oliver Fisher Solicitors» Рассел Конвей, передает LBC. По словам эксперта, в настоящее время британское правительство обеспокоено в связи с непрекращающимся потоком приезжих из Украины. По данным правительства, по меньшей мере 2175 украинских беженцев объявили себя бездомными с момента прибытия в Великобританию, что увеличивает спрос на социальное жилье. Вице-председатель Сети районных советов Бриджит Смит предположила, что у британцев изменилось отношение к приезжим украинцам из-за кризиса в стране. По ее словам, причиной могут быть и рождественские праздники, так как «людям нужно место в своих домах для семьи и друзей, приезжающих в гости». Сообщается, что сегодня правительство платит советам по 10 500 фунтов стерлингов (около 766 991 рублей, — прим. URA.RU) за каждого украинца, которого британцы принимают к себе в рамках спонсорской схемы «Дома для украинцев». Ранее РИА Новости писало о том, что сотни украинских беженцев, которые проживали в отеле в пригороде Дублина Клондалкине в Ирландии, известили о том, что в скором времени их переселят в неизвестное место. По словам одной украинской беженки, никто из приезжих не знает, куда их направят.
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