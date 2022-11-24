Сотни украинских беженцев выселяют из отеля в Ирландии

Сотни украинских беженцев, которые проживали в отеле в пригороде Дублина Клондалкине в Ирландии, известили о том, что в скором времени их переселят в неизвестное место. Об этом пишет информационное агентство РИА Новости.
«Около двухсот украинских беженцев уже несколько месяцев живут в отеле в пригороде Дублина Клондалкине. На прошлой неделе беженцы получили уведомление о том, что с 28 ноября их переселят в пока что неизвестное место», — сообщает агентство.
Агентство информирует, что украинка, которая проживает в Клондалкине заявила, «мы хотим остаться на прежнем месте. Мы были подавлены, растеряны и огорчены». Она добавила, что никто из украинских беженцев не знает, куда их отправят и никакие локации и ориентиры не известны. Отмечается, что в данный момент в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.
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Сотни украинских беженцев, которые проживали в отеле в пригороде Дублина Клондалкине в Ирландии, известили о том, что в скором времени их переселят в неизвестное место. Об этом пишет информационное агентство РИА Новости. «Около двухсот украинских беженцев уже несколько месяцев живут в отеле в пригороде Дублина Клондалкине. На прошлой неделе беженцы получили уведомление о том, что с 28 ноября их переселят в пока что неизвестное место», — сообщает агентство. Агентство информирует, что украинка, которая проживает в Клондалкине заявила, «мы хотим остаться на прежнем месте. Мы были подавлены, растеряны и огорчены». Она добавила, что никто из украинских беженцев не знает, куда их отправят и никакие локации и ориентиры не известны. Отмечается, что в данный момент в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища. Массовые отъезды начались после начала спецоперации России. Ранее издание Scottish Daily Express сообщало, что в шотландском селе Киллин украинским беженцам дали меньше месяца, чтобы они выселились из отеля. Также газета The Irish Examiner писала, что помощь украинским беженцам «уничтожает» туристическую сферу Ирландии.