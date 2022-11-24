Сотни украинских беженцев выселяют из отеля в Ирландии

24 ноября 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

Украинских беженцев переселят из отеля в Ирландии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Сотни украинских беженцев, которые проживали в отеле в пригороде Дублина Клондалкине в Ирландии, известили о том, что в скором времени их переселят в неизвестное место. Об этом пишет информационное агентство РИА Новости. «Около двухсот украинских беженцев уже несколько месяцев живут в отеле в пригороде Дублина Клондалкине. На прошлой неделе беженцы получили уведомление о том, что с 28 ноября их переселят в пока что неизвестное место», — сообщает агентство. Агентство информирует, что украинка, которая проживает в Клондалкине заявила, «мы хотим остаться на прежнем месте. Мы были подавлены, растеряны и огорчены». Она добавила, что никто из украинских беженцев не знает, куда их отправят и никакие локации и ориентиры не известны. Отмечается, что в данный момент в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища. Массовые отъезды начались после начала спецоперации России. Ранее издание Scottish Daily Express сообщало, что в шотландском селе Киллин украинским беженцам дали меньше месяца, чтобы они выселились из отеля. Также газета The Irish Examiner писала, что помощь украинским беженцам «уничтожает» туристическую сферу Ирландии.

Сотни украинских беженцев, которые проживали в отеле в пригороде Дублина Клондалкине в Ирландии, известили о том, что в скором времени их переселят в неизвестное место. Об этом пишет информационное агентство РИА Новости. «Около двухсот украинских беженцев уже несколько месяцев живут в отеле в пригороде Дублина Клондалкине. На прошлой неделе беженцы получили уведомление о том, что с 28 ноября их переселят в пока что неизвестное место», — сообщает агентство. Агентство информирует, что украинка, которая проживает в Клондалкине заявила, «мы хотим остаться на прежнем месте. Мы были подавлены, растеряны и огорчены». Она добавила, что никто из украинских беженцев не знает, куда их отправят и никакие локации и ориентиры не известны. Отмечается, что в данный момент в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища. Массовые отъезды начались после начала спецоперации России. Ранее издание Scottish Daily Express сообщало, что в шотландском селе Киллин украинским беженцам дали меньше месяца, чтобы они выселились из отеля. Также газета The Irish Examiner писала, что помощь украинским беженцам «уничтожает» туристическую сферу Ирландии.