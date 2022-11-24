В ХМАО отменили занятия у школьников

25 ноября 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

В Сургуте освободили от уроков учеников с 1-го по 8-й класс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) отменили занятия для учеников 1-8 классов. Температура воздуха в городе опустилась до отметки -33 градуса. «Занятия для учеников 1-8 классов в Сургуте отменяются. На момент объявления актировки температура -33.3°, ветер 3 м/с», — сообщается в telegram-канале «Сургутинформтв». Метеорологи онлайн-сервиса Gismeteo уточняют, что температура воздуха, по ощущениям, близка к -44 градусам. На этой неделе занятия отменяли в Мегионе, Сургуте и Нефтеюганске и других городах округа. URA.RU писало, что об актировках жители округа могут узнать на сайте госуслуг. Информация обновляется два раза в день — в 6 утра для первой смены и в 11 утра для второй. Обновлено, 6:38. В школах Лангепаса, Пыть-Яха, Мегиона и Нефтеюганска также отменили занятия для учащихся 1-8 классов, в Радужном, Покачах и Когалыме — для 1-11 классов. Как сообщает телеканал «Самотлор» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на городской департамент образования, в Нижневартовске отменены занятия для учеников 1-11 классов.

В Сургуте (ХМАО) отменили занятия для учеников 1-8 классов. Температура воздуха в городе опустилась до отметки -33 градуса. «Занятия для учеников 1-8 классов в Сургуте отменяются. На момент объявления актировки температура -33.3°, ветер 3 м/с», — сообщается в telegram-канале «Сургутинформтв». Метеорологи онлайн-сервиса Gismeteo уточняют, что температура воздуха, по ощущениям, близка к -44 градусам. На этой неделе занятия отменяли в Мегионе, Сургуте и Нефтеюганске и других городах округа. URA.RU писало, что об актировках жители округа могут узнать на сайте госуслуг. Информация обновляется два раза в день — в 6 утра для первой смены и в 11 утра для второй. Обновлено, 6:38. В школах Лангепаса, Пыть-Яха, Мегиона и Нефтеюганска также отменили занятия для учащихся 1-8 классов, в Радужном, Покачах и Когалыме — для 1-11 классов. Как сообщает телеканал «Самотлор» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на городской департамент образования, в Нижневартовске отменены занятия для учеников 1-11 классов.