22 ноября 2022
21 ноября 2022

В ХМАО отменили занятия в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте освободили от занятий учеников с 1-го по 4-й класс Фото:

В ХМАО отменили занятия для второй смены с 1 по 4 класс. Об этом сообщает администрация города.

«В Сургуте отменены очные занятия учеников с 1 по 4 классы второй смены. На момент объявления: температура 29,8 градусов, ветер 4 м\с», — отметили в депцифры ХМАО.

По сообщениям местных СМИ, очное обучение отменили в Сургуте, Нефтеюганске, Когалыме, Нягани, Покачах, Пыть-Яхе, Югорске, Белоярском. В Радужном ученики с 1-го по 8 класс не пойдут в школу.

Ранее URA.RU рассказывало, что актировки объявили в Сургуте для первой смены. Освободили от очных занятий и учеников начальных школ в Нижневартовске.

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В ХМАО отменили занятия для второй смены с 1 по 4 класс. Об этом сообщает администрация города. «В Сургуте отменены очные занятия учеников с 1 по 4 классы второй смены. На момент объявления: температура 29,8 градусов, ветер 4 м\с», — отметили в депцифры ХМАО. По сообщениям местных СМИ, очное обучение отменили в Сургуте, Нефтеюганске, Когалыме, Нягани, Покачах, Пыть-Яхе, Югорске, Белоярском. В Радужном ученики с 1-го по 8 класс не пойдут в школу. Ранее URA.RU рассказывало, что актировки объявили в Сургуте для первой смены. Освободили от очных занятий и учеников начальных школ в Нижневартовске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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