В ХМАО отменили занятия в школе

В Сургуте освободили от занятий учеников с 1-го по 4-й класс
В ХМАО отменили занятия для второй смены с 1 по 4 класс. Об этом сообщает администрация города.
«В Сургуте отменены очные занятия учеников с 1 по 4 классы второй смены. На момент объявления: температура 29,8 градусов, ветер 4 м\с», — отметили в депцифры ХМАО.
По сообщениям местных СМИ, очное обучение отменили в Сургуте, Нефтеюганске, Когалыме, Нягани, Покачах, Пыть-Яхе, Югорске, Белоярском. В Радужном ученики с 1-го по 8 класс не пойдут в школу.
Ранее URA.RU рассказывало, что актировки объявили в Сургуте для первой смены. Освободили от очных занятий и учеников начальных школ в Нижневартовске.
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