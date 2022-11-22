В ХМАО учащимся разрешили не посещать школу

23 ноября 2022 в 06:31 Размер текста - 17 +

В ХМАО объявили актированный день для начальной школы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за утренних морозов в Сургуте школьникам с 1 по 4 класс разрешили не посещать школу. Об объявлении актировки сообщает портал «Сургутинформтв». «23.11.2022 занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -28.8°, ветер 4 м/с», — сообщает портал. В Нижневартовске актировка объявлена для учащихся с 1 по 8 класс включительно, там температура воздуха опустилась ниже 30 градусов. Об актировках жители округа могут узнать на сайте госуслуг. Информация обновляется два раза в день — в 6 утра для первой смены и в 11 утра для второй. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе занятия для начальной школы отменялись 21 ноября. Тогда температура воздуха была на три градуса выше. Информация об актированном дне Фото: сайт «Госуслуги»

Из-за утренних морозов в Сургуте школьникам с 1 по 4 класс разрешили не посещать школу. Об объявлении актировки сообщает портал «Сургутинформтв». «23.11.2022 занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -28.8°, ветер 4 м/с», — сообщает портал. В Нижневартовске актировка объявлена для учащихся с 1 по 8 класс включительно, там температура воздуха опустилась ниже 30 градусов. Об актировках жители округа могут узнать на сайте госуслуг. Информация обновляется два раза в день — в 6 утра для первой смены и в 11 утра для второй. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе занятия для начальной школы отменялись 21 ноября. Тогда температура воздуха была на три градуса выше.