22 ноября 2022
21 ноября 2022

В ХМАО учащимся разрешили не посещать школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Тюмень, снег, зима, дети, школа, школьники, крыльцо школы
В ХМАО объявили актированный день для начальной школы Фото:

Из-за утренних морозов в Сургуте школьникам с 1 по 4 класс разрешили не посещать школу. Об объявлении актировки сообщает портал «Сургутинформтв».

«23.11.2022 занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -28.8°, ветер 4 м/с», — сообщает портал.

В Нижневартовске актировка объявлена для учащихся с 1 по 8 класс включительно, там температура воздуха опустилась ниже 30 градусов.

Об актировках жители округа могут узнать на сайте госуслуг. Информация обновляется два раза в день — в 6 утра для первой смены и в 11 утра для второй.

Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе занятия для начальной школы отменялись 21 ноября. Тогда температура воздуха была на три градуса выше.

Информация об актированном дне
Фото:

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Из-за утренних морозов в Сургуте школьникам с 1 по 4 класс разрешили не посещать школу. Об объявлении актировки сообщает портал «Сургутинформтв». «23.11.2022 занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -28.8°, ветер 4 м/с», — сообщает портал. В Нижневартовске актировка объявлена для учащихся с 1 по 8 класс включительно, там температура воздуха опустилась ниже 30 градусов. Об актировках жители округа могут узнать на сайте госуслуг. Информация обновляется два раза в день — в 6 утра для первой смены и в 11 утра для второй. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе занятия для начальной школы отменялись 21 ноября. Тогда температура воздуха была на три градуса выше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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