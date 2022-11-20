20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

В городе ХМАО из-за мороза отменили занятия у младших школьников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревяшки. Нижневартовск, зима, школьник, заморозки, метель, снегопад, мороз
Занятия отменили из-за понижения температуры Фото:

В школах Мегиона и поселка Высокий (ХМАО) отменили занятия для учеников 1-4 классов. Как сообщается в официальной группе мэрии, решение принято из-за понижения температуры.

«Внимание! 21 ноября в связи с низкой температурой воздуха, занятия в школах города Мегиона и пгт.Высокий для обучающихся 1-4 классов первой смены отменяются!» — указано в сообщении.

По данным Gismeteo в Мегионе -26 градусов. Метеорологи онлайн-сервиса сообщают, что вышеназванная температура ощущается на девять градусов холоднее.

Ранее специалисты Гидрометцентра ХМАО прогнозировали резкое потепление. В ХМАО на выходных ожидались температуры с 24-29 градусов мороза до -3 градусов.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В школах Мегиона и поселка Высокий (ХМАО) отменили занятия для учеников 1-4 классов. Как сообщается в официальной группе мэрии, решение принято из-за понижения температуры. «Внимание! 21 ноября в связи с низкой температурой воздуха, занятия в школах города Мегиона и пгт.Высокий для обучающихся 1-4 классов первой смены отменяются!» — указано в сообщении. По данным Gismeteo в Мегионе -26 градусов. Метеорологи онлайн-сервиса сообщают, что вышеназванная температура ощущается на девять градусов холоднее. Ранее специалисты Гидрометцентра ХМАО прогнозировали резкое потепление. В ХМАО на выходных ожидались температуры с 24-29 градусов мороза до -3 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...