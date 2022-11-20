В городе ХМАО из-за мороза отменили занятия у младших школьников

Занятия отменили из-за понижения температуры
В школах Мегиона и поселка Высокий (ХМАО) отменили занятия для учеников 1-4 классов. Как сообщается в официальной группе мэрии, решение принято из-за понижения температуры.
«Внимание! 21 ноября в связи с низкой температурой воздуха, занятия в школах города Мегиона и пгт.Высокий для обучающихся 1-4 классов первой смены отменяются!» — указано в сообщении.
По данным Gismeteo в Мегионе -26 градусов. Метеорологи онлайн-сервиса сообщают, что вышеназванная температура ощущается на девять градусов холоднее.
Ранее специалисты Гидрометцентра ХМАО прогнозировали резкое потепление. В ХМАО на выходных ожидались температуры с 24-29 градусов мороза до -3 градусов.
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