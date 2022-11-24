Курганские чиновники предложили делиться едой, у которой почти закончился срок годности

25 ноября 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Почти просроченную еду в Кургане хотят отдавать в благотворительные организации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновники из Кургана предлагают начать в области практику фудшеринга. Это значит, что продукты, у которых заканчивается срок годности, можно передать в благотворительные организации для помощи нуждающимся. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания Общественной молодежной палаты при Курганской областной думе. «Часть населения в РФ находится за чертой бедности. Как так получилось, что мы выбрасываем еду, а люди голодают? Поэтому есть такая вещь, как фудшеринг. Это когда благотворительная организация берет продукты питания, у которых заканчивается срок годности, но они еще пригодны, и распределяет по своим благотворительным каналам», — рассказал председатель по экономической политике молодежной палаты Павел Никифоров. По словам Никифорова, фудшеринг активно используется в европейской части России, но в Курганской области чиновники к этой идее только приглядываются. Такая практика помогает незащищенным слоям населения и снижает выброс метана и углекислого газа в природу, а также снижает загрязнение окружающей среды. Чиновник считает, что фудшеринг важно поддерживать в нынешней экономической и политической ситуации. Ранее URA.RU писало, что систему фудшеринга начали развивать в ХМАО. Крупнейший благотворительный фонд Югры — «Траектория надежды», начинает практику бесплатного распределения между людьми продуктов с истекающим, но еще не истекшим сроком годности.

Чиновники из Кургана предлагают начать в области практику фудшеринга. Это значит, что продукты, у которых заканчивается срок годности, можно передать в благотворительные организации для помощи нуждающимся. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания Общественной молодежной палаты при Курганской областной думе. «Часть населения в РФ находится за чертой бедности. Как так получилось, что мы выбрасываем еду, а люди голодают? Поэтому есть такая вещь, как фудшеринг. Это когда благотворительная организация берет продукты питания, у которых заканчивается срок годности, но они еще пригодны, и распределяет по своим благотворительным каналам», — рассказал председатель по экономической политике молодежной палаты Павел Никифоров. По словам Никифорова, фудшеринг активно используется в европейской части России, но в Курганской области чиновники к этой идее только приглядываются. Такая практика помогает незащищенным слоям населения и снижает выброс метана и углекислого газа в природу, а также снижает загрязнение окружающей среды. Чиновник считает, что фудшеринг важно поддерживать в нынешней экономической и политической ситуации. Ранее URA.RU писало, что систему фудшеринга начали развивать в ХМАО. Крупнейший благотворительный фонд Югры — «Траектория надежды», начинает практику бесплатного распределения между людьми продуктов с истекающим, но еще не истекшим сроком годности.