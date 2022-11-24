В Свердловской области вынесли приговор сотруднику ЧОП, взявшего девушек в плен. Фото

Жителя Ачита, взявшего в плен девушек, приговорили к принудительным работам

25 ноября 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Житель Ачита насильно удерживал трех девушек в квартире и угрожал им ножом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Суд вынес приговор жителю поселка Ачит (Свердловская область), который в апреле насильно удерживал у себя в квартире трех девушек и угрожал им убийством, если они попытаются сбежать. Мужчину приговорили к принудительным работам на три года и месяц, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Установлено, что днем 27 апреля 2022 года подсудимый распивал спиртное в компании трех девушек. С одной из гражданок у него возник конфликт. Чтобы избежать его развития, девушка предложила подругам уйти домой. Подсудимый же вооружился ножом, преградил дорогу и высказал в их адрес угрозу убийством. При попытке одной из потерпевших созвониться со знакомым отобрал телефон, затем нанес одной из девушек удар в область головы», — рассказали в СКР. Когда мужчина отвлекся, одной из заложниц удалось сбежать. Она позвала на помощь участкового полиции, и ее подруг спасли. Позднее выяснилось, что задержанный работал охранником в одном из ЧОПов и знал, что действует незаконно. «Желание джентльмена продолжить фуршет в обществе трех прекрасных дам перевесило страх перед законным возмездием за противоправное поведение. Поэтому он и решился на столь неординарный поступок», — отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Горелых. Мужчину признали виновным по двум статьям («Незаконное лишение свободы» и «Угроза убийством») и приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства. Мужчина угрожал ножом своим заложницам Фото: СУ СКР по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд вынес приговор жителю поселка Ачит (Свердловская область), который в апреле насильно удерживал у себя в квартире трех девушек и угрожал им убийством, если они попытаются сбежать. Мужчину приговорили к принудительным работам на три года и месяц, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Установлено, что днем 27 апреля 2022 года подсудимый распивал спиртное в компании трех девушек. С одной из гражданок у него возник конфликт. Чтобы избежать его развития, девушка предложила подругам уйти домой. Подсудимый же вооружился ножом, преградил дорогу и высказал в их адрес угрозу убийством. При попытке одной из потерпевших созвониться со знакомым отобрал телефон, затем нанес одной из девушек удар в область головы», — рассказали в СКР. Когда мужчина отвлекся, одной из заложниц удалось сбежать. Она позвала на помощь участкового полиции, и ее подруг спасли. Позднее выяснилось, что задержанный работал охранником в одном из ЧОПов и знал, что действует незаконно. «Желание джентльмена продолжить фуршет в обществе трех прекрасных дам перевесило страх перед законным возмездием за противоправное поведение. Поэтому он и решился на столь неординарный поступок», — отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Горелых. Мужчину признали виновным по двум статьям («Незаконное лишение свободы» и «Угроза убийством») и приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства.