Пенсионный фонд потребовал наказать застройщика из ХМАО

Представители Пенсионного фонда ХМАО обратились в суд с требованием оштрафовать строительную компанию из Нефтеюганска «Калита». Причиной стало несвоевременное представление сведений о застрахованных сотрудниках компании. Сведения об этом опубликованы на сайте арбитражного суда ХМАО.
«Арбитражный суд ХМАО решил: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Калита» в пользу государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по ХМАО 35 тысяч рублей штрафных санкций», — сказано в документе.
Ранее URA.RU писало, что по этой же причине арбитражный суд оштрафовал управляющую компанию из Ханты-Мансийска «Чистый Дом». Однако тогда компания смогла доказать, что требования пенсионного фонда были незаконными и отменить судебный приказ.
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