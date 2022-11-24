24 ноября 2022

Пенсионный фонд потребовал наказать застройщика из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Суд оштрафовал застройщика из Нефтеюганска из-за незастрахованных сотрудников Фото:

Представители Пенсионного фонда ХМАО обратились в суд с требованием оштрафовать строительную компанию из Нефтеюганска «Калита». Причиной стало несвоевременное представление сведений о застрахованных сотрудниках компании. Сведения об этом опубликованы на сайте арбитражного суда ХМАО.

«Арбитражный суд ХМАО решил: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Калита» в пользу государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по ХМАО 35 тысяч рублей штрафных санкций», — сказано в документе.

Ранее URA.RU писало, что по этой же причине арбитражный суд оштрафовал управляющую компанию из Ханты-Мансийска «Чистый Дом». Однако тогда компания смогла доказать, что требования пенсионного фонда были незаконными и отменить судебный приказ.

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Представители Пенсионного фонда ХМАО обратились в суд с требованием оштрафовать строительную компанию из Нефтеюганска «Калита». Причиной стало несвоевременное представление сведений о застрахованных сотрудниках компании. Сведения об этом опубликованы на сайте арбитражного суда ХМАО. «Арбитражный суд ХМАО решил: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Калита» в пользу государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по ХМАО 35 тысяч рублей штрафных санкций», — сказано в документе. Ранее URA.RU писало, что по этой же причине арбитражный суд оштрафовал управляющую компанию из Ханты-Мансийска «Чистый Дом». Однако тогда компания смогла доказать, что требования пенсионного фонда были незаконными и отменить судебный приказ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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