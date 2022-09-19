Пенсионный фонд ХМАО подал в суд на коммунальщиков

Пенсионный фонд ХМАО потребовал от управляющей компании «Чистый Дом» заплатить штраф

Пенсионный фонд ХМАО подал в суд на управляющую компанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отделение Пенсионного фонда по ХМАО обратилось в суд с требованием оштрафовать управляющую компанию из Ханты-Мансийска «Чистый Дом». Причиной стало несвоевременное представление сведений о застрахованных лицах компании. Сведения об этом опубликованы на сайте арбитражного суда ХМАО.

«Суд рассматривал заявление государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по ХМАО к обществу с ограниченной ответственностью „Чистый Дом“ о выдаче судебного приказа на взыскание финансовой санкции», — сказано в документе. После чего арбитражным судом был вынесен судебный приказ на взыскание средств.

Сумма штрафа составила 12 тысяч рублей. Однако в суд от управляющей компании поступило возражение относительно исполнения судебного приказа.

Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска жалуются на УК «Чистый Дом» в связи с регулярными потопами и прорывами труб с горячей водой. Однако руководство компании заверило, что неудобства были связаны с ремонтными работами. Позднее жители 25-этажного дома в Ханты-Мансийске устроили скандал из-за отключения УК «Чистый Дом» лифтов.