25 ноября 2022

В Херсонской области назначили нового главу правительства

Новым главой правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко
© Служба новостей «URA.RU»
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Главой правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко Фото:

Председателем правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Председателем правительства Херсонской области назначили Андрея Алексеенко. Ранее курировавший Херсонскую область Сергей Елисеев возвращается в Калининградскую область», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе Херсонской администрации.

Ранее Андрей Алексеенко занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края.В августе Алексеенко стал председателем совета министров и первым заместителем главы военно-гражданской администрации (ВГА) в освобожденной части Харьковской области.

Ранее URA.RU сообщало о гибели замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Он погиб в автомобильной катастрофе 9 ноября.

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Председателем правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Председателем правительства Херсонской области назначили Андрея Алексеенко. Ранее курировавший Херсонскую область Сергей Елисеев возвращается в Калининградскую область», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе Херсонской администрации. Ранее Андрей Алексеенко занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края.В августе Алексеенко стал председателем совета министров и первым заместителем главы военно-гражданской администрации (ВГА) в освобожденной части Харьковской области. Ранее URA.RU сообщало о гибели замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Он погиб в автомобильной катастрофе 9 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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