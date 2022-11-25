В Херсонской области назначили нового главу правительства Новым главой правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко 26 ноября 2022 в 00:13 Размер текста - 17 + Главой правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Председателем правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Председателем правительства Херсонской области назначили Андрея Алексеенко. Ранее курировавший Херсонскую область Сергей Елисеев возвращается в Калининградскую область», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе Херсонской администрации. Ранее Андрей Алексеенко занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края.В августе Алексеенко стал председателем совета министров и первым заместителем главы военно-гражданской администрации (ВГА) в освобожденной части Харьковской области. Ранее URA.RU сообщало о гибели замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Он погиб в автомобильной катастрофе 9 ноября. Председателем правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Председателем правительства Херсонской области назначили Андрея Алексеенко. Ранее курировавший Херсонскую область Сергей Елисеев возвращается в Калининградскую область», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе Херсонской администрации. Ранее Андрей Алексеенко занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края.В августе Алексеенко стал председателем совета министров и первым заместителем главы военно-гражданской администрации (ВГА) в освобожденной части Харьковской области. Ранее URA.RU сообщало о гибели замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Он погиб в автомобильной катастрофе 9 ноября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям