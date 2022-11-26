Глава ЛДПР Слуцкий: Украина подтвердила отказ от мирных переговоров

Украинская сторона очередной раз подтвердила отказ от мирных переговоров, так как намерена бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). Об этом заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Подхватили эстафету у поляков, отказавших главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзи. Еще одно подтверждение того, что никакой диалог им не нужен», — написал в своем telegram-канале Леонид Слуцкий. По его мнению, разговоры про переговоры России и Украины со стороны Киева — не более чем фикция.
Он указал, что в украинской делегации объявили, что намерены бойкотировать работу ПА ОБСЕ. Это связано с тем, что в ней есть представители РФ, отметил политик.
Ранее Польша отказала Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский объяснил, что это сделано с целью максимальной изоляции России. В МИД РФ такое решение назвали беспрецедентным и провокационным.
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Украинская сторона очередной раз подтвердила отказ от мирных переговоров, так как намерена бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). Об этом заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «Подхватили эстафету у поляков, отказавших главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзи. Еще одно подтверждение того, что никакой диалог им не нужен», — написал в своем telegram-канале Леонид Слуцкий. По его мнению, разговоры про переговоры России и Украины со стороны Киева — не более чем фикция. Он указал, что в украинской делегации объявили, что намерены бойкотировать работу ПА ОБСЕ. Это связано с тем, что в ней есть представители РФ, отметил политик. Ранее Польша отказала Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский объяснил, что это сделано с целью максимальной изоляции России. В МИД РФ такое решение назвали беспрецедентным и провокационным.