26 ноября 2022

Глава ЛДПР Слуцкий: Украина подтвердила отказ от мирных переговоров

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре
Леонид Слуцкий прокомментировал намерение властей Киева бойкотировать работу в ПА ОБСЕ Фото:
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Украинская сторона очередной раз подтвердила отказ от мирных переговоров, так как намерена бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). Об этом заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Подхватили эстафету у поляков, отказавших главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзи. Еще одно подтверждение того, что никакой диалог им не нужен», — написал в своем telegram-канале Леонид Слуцкий. По его мнению, разговоры про переговоры России и Украины со стороны Киева — не более чем фикция.

Он указал, что в украинской делегации объявили, что намерены бойкотировать работу ПА ОБСЕ. Это связано с тем, что в ней есть представители РФ, отметил политик.

Ранее Польша отказала Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский объяснил, что это сделано с целью максимальной изоляции России. В МИД РФ такое решение назвали беспрецедентным и провокационным.

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Украинская сторона очередной раз подтвердила отказ от мирных переговоров, так как намерена бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). Об этом заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «Подхватили эстафету у поляков, отказавших главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзи. Еще одно подтверждение того, что никакой диалог им не нужен», — написал в своем telegram-канале Леонид Слуцкий. По его мнению, разговоры про переговоры России и Украины со стороны Киева — не более чем фикция. Он указал, что в украинской делегации объявили, что намерены бойкотировать работу ПА ОБСЕ. Это связано с тем, что в ней есть представители РФ, отметил политик. Ранее Польша отказала Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский объяснил, что это сделано с целью максимальной изоляции России. В МИД РФ такое решение назвали беспрецедентным и провокационным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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