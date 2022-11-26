Глава ЛДПР Слуцкий: Украина подтвердила отказ от мирных переговоров

26 ноября 2022 в 23:44 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий прокомментировал намерение властей Киева бойкотировать работу в ПА ОБСЕ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Украинская сторона очередной раз подтвердила отказ от мирных переговоров, так как намерена бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). Об этом заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «Подхватили эстафету у поляков, отказавших главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзи. Еще одно подтверждение того, что никакой диалог им не нужен», — написал в своем telegram-канале Леонид Слуцкий. По его мнению, разговоры про переговоры России и Украины со стороны Киева — не более чем фикция. Он указал, что в украинской делегации объявили, что намерены бойкотировать работу ПА ОБСЕ. Это связано с тем, что в ней есть представители РФ, отметил политик. Ранее Польша отказала Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский объяснил, что это сделано с целью максимальной изоляции России. В МИД РФ такое решение назвали беспрецедентным и провокационным.

Украинская сторона очередной раз подтвердила отказ от мирных переговоров, так как намерена бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). Об этом заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «Подхватили эстафету у поляков, отказавших главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзи. Еще одно подтверждение того, что никакой диалог им не нужен», — написал в своем telegram-канале Леонид Слуцкий. По его мнению, разговоры про переговоры России и Украины со стороны Киева — не более чем фикция. Он указал, что в украинской делегации объявили, что намерены бойкотировать работу ПА ОБСЕ. Это связано с тем, что в ней есть представители РФ, отметил политик. Ранее Польша отказала Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский объяснил, что это сделано с целью максимальной изоляции России. В МИД РФ такое решение назвали беспрецедентным и провокационным.