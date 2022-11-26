26 ноября 2022
25 ноября 2022
24 ноября 2022

Губернатор Тюменской области Моор обратился к матерям

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жительниц региона с Днем матери
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор поздравил матерей региона с праздником Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил местных жительниц с Днем матери. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Могу смело сказать, что тюменские женщины имеют полное право отмечать это праздник каждый день. Вы трепетно оберегаете семейный очаг. Материнство — тяжелый и ответственный труд без отпусков и выходных дней», — передает слова губернатора информационный центр. Моор отметил, что в рамках проекта «Демография» в 2022 году в регионе объем поддержки составил более четырех миллиардов рублей.

Отдельно губернатор обратился к матерям военнослужащих. «Особые слова благодарности мамам, воспитавшим воинов — мужественных и верных сынов нашего Отечества, которые встали на его защиту. Низкий вам поклон, дорогие мамы», — добавил Моор.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил местных жительниц с Днем матери. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Могу смело сказать, что тюменские женщины имеют полное право отмечать это праздник каждый день. Вы трепетно оберегаете семейный очаг. Материнство — тяжелый и ответственный труд без отпусков и выходных дней», — передает слова губернатора информационный центр. Моор отметил, что в рамках проекта «Демография» в 2022 году в регионе объем поддержки составил более четырех миллиардов рублей. Отдельно губернатор обратился к матерям военнослужащих. «Особые слова благодарности мамам, воспитавшим воинов — мужественных и верных сынов нашего Отечества, которые встали на его защиту. Низкий вам поклон, дорогие мамы», — добавил Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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