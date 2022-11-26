Губернатор Тюменской области Моор обратился к матерям

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жительниц региона с Днем матери

27 ноября 2022 в 09:21 Размер текста - 17 +

Александр Моор поздравил матерей региона с праздником Фото: Ася Бронникова © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил местных жительниц с Днем матери. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Могу смело сказать, что тюменские женщины имеют полное право отмечать это праздник каждый день. Вы трепетно оберегаете семейный очаг. Материнство — тяжелый и ответственный труд без отпусков и выходных дней», — передает слова губернатора информационный центр. Моор отметил, что в рамках проекта «Демография» в 2022 году в регионе объем поддержки составил более четырех миллиардов рублей. Отдельно губернатор обратился к матерям военнослужащих. «Особые слова благодарности мамам, воспитавшим воинов — мужественных и верных сынов нашего Отечества, которые встали на его защиту. Низкий вам поклон, дорогие мамы», — добавил Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил местных жительниц с Днем матери. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Могу смело сказать, что тюменские женщины имеют полное право отмечать это праздник каждый день. Вы трепетно оберегаете семейный очаг. Материнство — тяжелый и ответственный труд без отпусков и выходных дней», — передает слова губернатора информационный центр. Моор отметил, что в рамках проекта «Демография» в 2022 году в регионе объем поддержки составил более четырех миллиардов рублей. Отдельно губернатор обратился к матерям военнослужащих. «Особые слова благодарности мамам, воспитавшим воинов — мужественных и верных сынов нашего Отечества, которые встали на его защиту. Низкий вам поклон, дорогие мамы», — добавил Моор.