Глава Екатеринбурга поздравил матерей с их праздником

Мэр Орлов поздравил мам
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил женщин города с Днем матери. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«День матери — один из самых теплых праздников. Он посвящен самым близким и дорогим сердцу людям. Поздравляю всех мам и тех, кто уже совсем скоро станет мамой, примите слова благодарности, любви и уважения!», — написал в сообщении Орлов.
День матери был учрежден в 1998 году. Отмечается праздник в последнее воскресенье ноября.
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