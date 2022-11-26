26 ноября 2022
25 ноября 2022

Глава Екатеринбурга поздравил матерей с их праздником

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Открытие школ N 83 и N 30. Екатеринбург, орлов алексей, скалодром, скалолазы
Мэр Орлов поздравил мам Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил женщин города с Днем матери. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«День матери — один из самых теплых праздников. Он посвящен самым близким и дорогим сердцу людям. Поздравляю всех мам и тех, кто уже совсем скоро станет мамой, примите слова благодарности, любви и уважения!», — написал в сообщении Орлов.

День матери был учрежден в 1998 году. Отмечается праздник в последнее воскресенье ноября.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил женщин города с Днем матери. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «День матери — один из самых теплых праздников. Он посвящен самым близким и дорогим сердцу людям. Поздравляю всех мам и тех, кто уже совсем скоро станет мамой, примите слова благодарности, любви и уважения!», — написал в сообщении Орлов. День матери был учрежден в 1998 году. Отмечается праздник в последнее воскресенье ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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