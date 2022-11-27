В ХМАО снизилась стоимость дизельного топлива

28 ноября 2022 в 04:59 Размер текста - 17 +

ХМАО один из четырех регионов, в которых зафиксировано падение цены на солярку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Стоимость дизельного топлива в ХМАО снизилась в сравнении с началом года. Падение цены не значительное и составило 0,4%. «Аналитики отмечают, что в 2022 году цена на дизтопливо в большинстве регионов повысилась. Снижение зафиксировано только в четырех — в Кировской, Костромской, Новосибирской областях и Ханты-Мансийском автономном округе», — сообщает РИА Новости. Помимо этого, согласно исследованию, ХМАО расположен на пятом месте среди российских регионов по доступности солярки среди населения. На среднемесячную зарплату можно приобрести 1326 литров дизтоплива. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе в период с 6 по 12 сентября зафиксирован рост цен на бензин на 0,3%. Стоимость топлива марки АИ-92 составила 45 рублей 53 копейки, АИ-95 — 50 рублей 6 копеек, АИ-98 — 60 рублей 42 копейки.

Стоимость дизельного топлива в ХМАО снизилась в сравнении с началом года. Падение цены не значительное и составило 0,4%. «Аналитики отмечают, что в 2022 году цена на дизтопливо в большинстве регионов повысилась. Снижение зафиксировано только в четырех — в Кировской, Костромской, Новосибирской областях и Ханты-Мансийском автономном округе», — сообщает РИА Новости. Помимо этого, согласно исследованию, ХМАО расположен на пятом месте среди российских регионов по доступности солярки среди населения. На среднемесячную зарплату можно приобрести 1326 литров дизтоплива. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе в период с 6 по 12 сентября зафиксирован рост цен на бензин на 0,3%. Стоимость топлива марки АИ-92 составила 45 рублей 53 копейки, АИ-95 — 50 рублей 6 копеек, АИ-98 — 60 рублей 42 копейки.