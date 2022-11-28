Песков назвал главный феномен Путина у власти

Доверие населения — залог успеха для Путина, заявил Песков
Поддержка людей — это самое главное для президента России Владимира Путина. Не менее важно доверие население к главе государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Поддержка людей для Путина — это самое главное, как и доверие населения. Именно на этой широкой поддержке Путин всегда и основывал все свои решения и всю свою работу», — передает слова представителя Кремля корреспондент URA.RU.
Песков также отметил высокие показатели лояльности к главе государства. «Действительно это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения», — заключил Песков.
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