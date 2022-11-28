Песков назвал главный феномен Путина у власти

Песков: главный феномен Путина у власти — поддержка населения

Доверие населения — залог успеха для Путина, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поддержка людей — это самое главное для президента России Владимира Путина. Не менее важно доверие население к главе государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Поддержка людей для Путина — это самое главное, как и доверие населения. Именно на этой широкой поддержке Путин всегда и основывал все свои решения и всю свою работу», — передает слова представителя Кремля корреспондент URA.RU.

Песков также отметил высокие показатели лояльности к главе государства. «Действительно это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения», — заключил Песков.