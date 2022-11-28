Песков назвал главный феномен Путина у власти

Песков: главный феномен Путина у власти — поддержка населения
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Доверие населения — залог успеха для Путина, заявил Песков Фото:

Поддержка людей — это самое главное для президента России Владимира Путина. Не менее важно доверие население к главе государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Поддержка людей для Путина — это самое главное, как и доверие населения. Именно на этой широкой поддержке Путин всегда и основывал все свои решения и всю свою работу», — передает слова представителя Кремля корреспондент URA.RU.

Песков также отметил высокие показатели лояльности к главе государства. «Действительно это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения», — заключил Песков.

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Поддержка людей — это самое главное для президента России Владимира Путина. Не менее важно доверие население к главе государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Поддержка людей для Путина — это самое главное, как и доверие населения. Именно на этой широкой поддержке Путин всегда и основывал все свои решения и всю свою работу», — передает слова представителя Кремля корреспондент URA.RU. Песков также отметил высокие показатели лояльности к главе государства. «Действительно это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения», — заключил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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