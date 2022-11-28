Reuters: Глава МИД Эстонии призвал ЕС удвоить расходы на оборону

Власти Эстонии призывают страны Евросоюза в два раза увеличить расходы на оборону в связи с проведением спецоперации на Украине. Об этом эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил журналистам во время визита в Киев.
«Мы хотели бы, чтобы страны Европы в два раза увеличили свои расходы на оборону», — передает слова Рейнсалу Reuters. Он отметил, что Эстония планирует потратить 3% ВВП страны на эти цели. Глава МИД также призвал увеличить расходы на военную поддержку Украины.
Ранее Эстония поздравила украинские спецслужбы с «успешным» подрывом Крымского моста. По словам главы МИД Урмас Рейнсалу, операция по подрыву моста была спланирована заранее.
О начале спецоперации было объявлено 24 февраля. После ее начала страны Запада поставляют Киеву военную помощь.
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Власти Эстонии призывают страны Евросоюза в два раза увеличить расходы на оборону в связи с проведением спецоперации на Украине. Об этом эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил журналистам во время визита в Киев. «Мы хотели бы, чтобы страны Европы в два раза увеличили свои расходы на оборону», — передает слова Рейнсалу Reuters. Он отметил, что Эстония планирует потратить 3% ВВП страны на эти цели. Глава МИД также призвал увеличить расходы на военную поддержку Украины. Ранее Эстония поздравила украинские спецслужбы с «успешным» подрывом Крымского моста. По словам главы МИД Урмас Рейнсалу, операция по подрыву моста была спланирована заранее. О начале спецоперации было объявлено 24 февраля. После ее начала страны Запада поставляют Киеву военную помощь.