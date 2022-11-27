Reuters: Пентагон хочет поставить Киеву бомбы, позволяющие ударить в глубь России

Пентагон намерен поставлять Украине бомбы, которые позволят наносить удары по тылу России. Об этом сообщает Reuters.
«Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб, устанавливаемых на имеющиеся в наличии ракеты», — написали в издании. Там уточнили, что это позволит Киеву наносить удары в тыл России, пока страны Запада пытаются удовлетворить спрос Украины на вооружение.
После начала спецоперации страны Запада активно поставляют Киеву военную помощь. Однако собственные арсеналы у них уже истощились, передает MK.RU.
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Пентагон намерен поставлять Украине бомбы, которые позволят наносить удары по тылу России. Об этом сообщает Reuters. «Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб, устанавливаемых на имеющиеся в наличии ракеты», — написали в издании. Там уточнили, что это позволит Киеву наносить удары в тыл России, пока страны Запада пытаются удовлетворить спрос Украины на вооружение. После начала спецоперации страны Запада активно поставляют Киеву военную помощь. Однако собственные арсеналы у них уже истощились, передает MK.RU.