Эстония поздравила Украину с подрывом Крымского моста

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Флаг Эстонии, флаг эстонии
Эстония приветствует взрыв на Крымском мосту, заявил глава МИД страны Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Эстония поздравила украинские спецслужбы с «успешным» подрывом Крымского моста. Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, как ожидается, будут стоять за этой операцией», — приводит слова Рейнсалу интернет-издание Delfi. По словам главы МИД, операция по подрыву моста была спланирована заранее. «Я считаю, что эта цель существует уже очень давно», — сказал он.

Рейнсалу также выразил удовлетворение нарушению логистических связей между Россией и полуостровом, к которому привел подрыв. «Положительным моментом является то, что движение остановилось», — отметил он.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате повреждений полотна на автомобильном и железнодорожном частях движение по мосту было остановлено до 31 октября. На время ремонтных работ в Крым будут открыты сухопутные пути через новые регионы России. Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул на причастность Украины к инциденту. Президент РФ Владимир Путин поручил срочно собрать правительственную комиссию для расследования ЧП. А Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, передает телеканал 360.

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Эстония поздравила украинские спецслужбы с «успешным» подрывом Крымского моста. Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. «Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, как ожидается, будут стоять за этой операцией», — приводит слова Рейнсалу интернет-издание Delfi. По словам главы МИД, операция по подрыву моста была спланирована заранее. «Я считаю, что эта цель существует уже очень давно», — сказал он. Рейнсалу также выразил удовлетворение нарушению логистических связей между Россией и полуостровом, к которому привел подрыв. «Положительным моментом является то, что движение остановилось», — отметил он. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате повреждений полотна на автомобильном и железнодорожном частях движение по мосту было остановлено до 31 октября. На время ремонтных работ в Крым будут открыты сухопутные пути через новые регионы России. Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул на причастность Украины к инциденту. Президент РФ Владимир Путин поручил срочно собрать правительственную комиссию для расследования ЧП. А Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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