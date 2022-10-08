Эстония поздравила Украину с подрывом Крымского моста

08 октября 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Эстония приветствует взрыв на Крымском мосту, заявил глава МИД страны Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Эстония поздравила украинские спецслужбы с «успешным» подрывом Крымского моста. Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. «Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, как ожидается, будут стоять за этой операцией», — приводит слова Рейнсалу интернет-издание Delfi. По словам главы МИД, операция по подрыву моста была спланирована заранее. «Я считаю, что эта цель существует уже очень давно», — сказал он. Рейнсалу также выразил удовлетворение нарушению логистических связей между Россией и полуостровом, к которому привел подрыв. «Положительным моментом является то, что движение остановилось», — отметил он. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате повреждений полотна на автомобильном и железнодорожном частях движение по мосту было остановлено до 31 октября. На время ремонтных работ в Крым будут открыты сухопутные пути через новые регионы России. Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул на причастность Украины к инциденту. Президент РФ Владимир Путин поручил срочно собрать правительственную комиссию для расследования ЧП. А Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, передает телеканал 360.

Эстония поздравила украинские спецслужбы с «успешным» подрывом Крымского моста. Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. «Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, как ожидается, будут стоять за этой операцией», — приводит слова Рейнсалу интернет-издание Delfi. По словам главы МИД, операция по подрыву моста была спланирована заранее. «Я считаю, что эта цель существует уже очень давно», — сказал он. Рейнсалу также выразил удовлетворение нарушению логистических связей между Россией и полуостровом, к которому привел подрыв. «Положительным моментом является то, что движение остановилось», — отметил он. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате повреждений полотна на автомобильном и железнодорожном частях движение по мосту было остановлено до 31 октября. На время ремонтных работ в Крым будут открыты сухопутные пути через новые регионы России. Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул на причастность Украины к инциденту. Президент РФ Владимир Путин поручил срочно собрать правительственную комиссию для расследования ЧП. А Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, передает телеканал 360.