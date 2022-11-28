Глава Бурятии заступился за свой народ после обвинений Папы Римского

29 ноября 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Цыденов ответил на слова Папы Римского в адрес бурятских военнослужащих Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Высказывания папы Римского Франциска о якобы «жесткости» чеченцев и бурятов, участвующих в спецоперации на Украине, как минимум странные. Такое мнение выразил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он напомнил, что жители этих республик защищают мирное население и интересы своей страны. «Воины из Бурятии с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии. Бесстрашно, с честью и достоинством защищать интересы своей страны. Беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и милосердием относится к военнопленным — именно так воюет российская армия, где сотни национальностей, включая бурятов», — написал глава Бурятии в своем в telegram-канале . Он отметил, что «слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей <…> как минимум, странно». Цыденов подчеркнул, что Вооруженные силы РФ, в числе которых воины Бурятии, защищают свою страну и мирное население. В частности, глава региона напомнил о жителях Донбасса, находящихся под обстрелами со стороны украинских националистов более восьми лет. «И если наших воинов заметили — значит, они хорошо делают свое дело», — заключил политик. Папа римский Франциск, комментируя конфликт на Украине, заявил, что самыми «жестокими» представителями армии РФ являются буряты и чеченцы, передает «Царьград». Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила подобные заявления как «извращения», уточняет MK . Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Основной задачей военных РФ является защита мирного населения республик Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Высказывания папы Римского Франциска о якобы «жесткости» чеченцев и бурятов, участвующих в спецоперации на Украине, как минимум странные. Такое мнение выразил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он напомнил, что жители этих республик защищают мирное население и интересы своей страны. «Воины из Бурятии с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии. Бесстрашно, с честью и достоинством защищать интересы своей страны. Беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и милосердием относится к военнопленным — именно так воюет российская армия, где сотни национальностей, включая бурятов», — написал глава Бурятии в своем в telegram-канале. Он отметил, что «слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей <…> как минимум, странно». Цыденов подчеркнул, что Вооруженные силы РФ, в числе которых воины Бурятии, защищают свою страну и мирное население. В частности, глава региона напомнил о жителях Донбасса, находящихся под обстрелами со стороны украинских националистов более восьми лет. «И если наших воинов заметили — значит, они хорошо делают свое дело», — заключил политик. Папа римский Франциск, комментируя конфликт на Украине, заявил, что самыми «жестокими» представителями армии РФ являются буряты и чеченцы, передает «Царьград». Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила подобные заявления как «извращения», уточняет MK. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Основной задачей военных РФ является защита мирного населения республик Донбасса.