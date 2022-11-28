28 ноября 2022

В Днепропетровске начался сильный пожар после серии взрывов

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Пожар произошел на месте нового прилета беспилотника в Днепропетровске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Днепропетровске начался сильный пожар после серии взрывов. Об этом сообщили несколько каналов в Telegram.

«На месте прилета в Днепропетровске начался пожар — украинские СМИ оправдываются работой ПВО. В области продолжают греметь взрывы», — передает telegram-канал Readovka.

Этой же ночью воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины. Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины. После подрыва 8 октября Крымского моста украинскими силами войска РФ начали наносить удары по стратегическим объектам, расположенным на украинской территории. В ответ на это президент России Владимир Путин пообещал украинским властям продолжение обстрелов в случае, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре.

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В Днепропетровске начался сильный пожар после серии взрывов. Об этом сообщили несколько каналов в Telegram. «На месте прилета в Днепропетровске начался пожар — украинские СМИ оправдываются работой ПВО. В области продолжают греметь взрывы», — передает telegram-канал Readovka. Этой же ночью воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины. Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины. После подрыва 8 октября Крымского моста украинскими силами войска РФ начали наносить удары по стратегическим объектам, расположенным на украинской территории. В ответ на это президент России Владимир Путин пообещал украинским властям продолжение обстрелов в случае, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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