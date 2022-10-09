СК РФ завел дело о терроризме после взрыва на Крымскому мосту

09 октября 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

По словам Бастрыкина, в подготовке теракта спецслужбам Украины помогали граждане России из зарубежных государств Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Следственный комитет России возбудил дело по статье «Терроризм» после взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы возбудили дело по части второй статьи 205 „Терроризм“, и это подтверждается данными первоначального этапа расследования», — передаются слова Бастрыкина в текстовом документе, опубликованном на сайте Кремля. Глава СК РФ отметил, что в ходе расследования в значительной степени завершены специальные экспертные исследования, а также допрошено много очевидцев и свидетелей. «Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам ФСБ, МВД России», — подчеркнул Бастрыкин. Он также добавил, что в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России из других государств. Разговор Путина и Бастрыкина состоялся 9 октября. В ходе разговора Путин также обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста. 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Вечером этого же дня по мосту вновь запустили частичное автомобильное, а затем и железнодорожное движение.

Следственный комитет России возбудил дело по статье «Терроризм» после взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы возбудили дело по части второй статьи 205 „Терроризм“, и это подтверждается данными первоначального этапа расследования», — передаются слова Бастрыкина в текстовом документе, опубликованном на сайте Кремля. Глава СК РФ отметил, что в ходе расследования в значительной степени завершены специальные экспертные исследования, а также допрошено много очевидцев и свидетелей. «Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам ФСБ, МВД России», — подчеркнул Бастрыкин. Он также добавил, что в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России из других государств. Разговор Путина и Бастрыкина состоялся 9 октября. В ходе разговора Путин также обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста. 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Вечером этого же дня по мосту вновь запустили частичное автомобильное, а затем и железнодорожное движение.