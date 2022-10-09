СК РФ завел дело о терроризме после взрыва на Крымскому мосту

Следственный комитет России возбудил дело по статье «Терроризм» после взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мы возбудили дело по части второй статьи 205 „Терроризм“, и это подтверждается данными первоначального этапа расследования», — передаются слова Бастрыкина в текстовом документе, опубликованном на сайте Кремля. Глава СК РФ отметил, что в ходе расследования в значительной степени завершены специальные экспертные исследования, а также допрошено много очевидцев и свидетелей. «Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам ФСБ, МВД России», — подчеркнул Бастрыкин. Он также добавил, что в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России из других государств.
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Следственный комитет России возбудил дело по статье «Терроризм» после взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы возбудили дело по части второй статьи 205 „Терроризм“, и это подтверждается данными первоначального этапа расследования», — передаются слова Бастрыкина в текстовом документе, опубликованном на сайте Кремля. Глава СК РФ отметил, что в ходе расследования в значительной степени завершены специальные экспертные исследования, а также допрошено много очевидцев и свидетелей. «Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам ФСБ, МВД России», — подчеркнул Бастрыкин. Он также добавил, что в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России из других государств. Разговор Путина и Бастрыкина состоялся 9 октября. В ходе разговора Путин также обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста. 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Вечером этого же дня по мосту вновь запустили частичное автомобильное, а затем и железнодорожное движение.