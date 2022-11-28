Силовики задержали в Екатеринбурге 13 человек, пытавшихся скрыться

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга задержали 13 водителей, управлявших автомобилями без прав

29 ноября 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Силовики ловили нарушителей с 25 по 27 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ОГИБДД Екатеринбурга за три дня задержали 13 человек, управлявших автомобилями без прав и пытавшихся уехать. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГАИ полиции Екатеринбурга. «Автоинспекторами задержаны 13 водителей, не имеющих водительского удостоверения, и четыре водителя, лишенных права управления транспортными средствами», — сообщили в ведомстве. Массовые рейды проходили с 25 по 27 ноября. Во время проверок силовики нашли девятерых водителей, которые сели за руль пьяными. Один управлял машиной, приняв наркотики. Восемь человек не стали проходить исследование на алкоголь, о чем требовали сотрудники ГИБДД. На водителей составили протоколы. URA.RU сообщало о массовых рейдах в Екатеринбурге и Березовском 27 ноября. Силовики использовали различные методы, чтобы поймать нарушителей. В основном, проверка была организована, чтобы ловить нетрезвых водителей.

Сотрудники ОГИБДД Екатеринбурга за три дня задержали 13 человек, управлявших автомобилями без прав и пытавшихся уехать. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГАИ полиции Екатеринбурга. «Автоинспекторами задержаны 13 водителей, не имеющих водительского удостоверения, и четыре водителя, лишенных права управления транспортными средствами», — сообщили в ведомстве. Массовые рейды проходили с 25 по 27 ноября. Во время проверок силовики нашли девятерых водителей, которые сели за руль пьяными. Один управлял машиной, приняв наркотики. Восемь человек не стали проходить исследование на алкоголь, о чем требовали сотрудники ГИБДД. На водителей составили протоколы. URA.RU сообщало о массовых рейдах в Екатеринбурге и Березовском 27 ноября. Силовики использовали различные методы, чтобы поймать нарушителей. В основном, проверка была организована, чтобы ловить нетрезвых водителей.