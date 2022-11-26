В Свердловской области устроят облавы на водителей

27 ноября 2022 в 02:02 Размер текста - 17 +

В Березовском сотрудники ГИБДД на выходных будут ловить пьяных водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березовском (Свердловская область) Госавтоинспекция с 26 по 27 ноября проведет массовые проверки водителей. Рейды будут направлены на поиск водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Березовскому в соцсети «ВКонтакте». «В эти выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут очередные профилактические мероприятия „Стоп-контроль“ в Березовском. В целях выявления и пресечения нарушений ПДД среди водителей, управляющих ТС в состоянии опьянения, лишенных права управления, либо не имеющих такого права», — пояснили в ведомстве. В ГИБДД добавили, что автоинспекторы будут использовать метод крытого контроля, чтобы ловить нарушителей. «Напоминаем, что за нетрезвое вождение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Кроме того, за повторное деяние, согласно статье 264 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность», — резюмировали в ведомстве.

В Березовском (Свердловская область) Госавтоинспекция с 26 по 27 ноября проведет массовые проверки водителей. Рейды будут направлены на поиск водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Березовскому в соцсети «ВКонтакте». «В эти выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут очередные профилактические мероприятия „Стоп-контроль“ в Березовском. В целях выявления и пресечения нарушений ПДД среди водителей, управляющих ТС в состоянии опьянения, лишенных права управления, либо не имеющих такого права», — пояснили в ведомстве. В ГИБДД добавили, что автоинспекторы будут использовать метод крытого контроля, чтобы ловить нарушителей. «Напоминаем, что за нетрезвое вождение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Кроме того, за повторное деяние, согласно статье 264 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность», — резюмировали в ведомстве.