Власти Казахстана раскрыли число россиян, остающихся в эмиграции

В Казахстане на данный момент находится около ста тысяч эмигрантов из России. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова.
«Около 100 тысяч россиян пока находятся [в Казахстане]», — передает слова министра Zakon.kz. Она также уточнила, что количество работающих российских мигрантов на сегодняшний день составляет 22 тысячи. «Эти люди работают и отчисляют пенсионные взносы», — отметила Дусейнова.
Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о полном выполнении плана по призыву резервистов. После начала мобилизационных мероприятий, в Европу въехали более ста тысяч российских граждан. Российские граждане, которые подлежали мобилизации, отправлялись в безвизовые государства, такие как Грузия, Казахстан и Турция.
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В Казахстане на данный момент находится около ста тысяч эмигрантов из России. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова. «Около 100 тысяч россиян пока находятся [в Казахстане]», — передает слова министра Zakon.kz. Она также уточнила, что количество работающих российских мигрантов на сегодняшний день составляет 22 тысячи. «Эти люди работают и отчисляют пенсионные взносы», — отметила Дусейнова. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о полном выполнении плана по призыву резервистов. После начала мобилизационных мероприятий, в Европу въехали более ста тысяч российских граждан. Российские граждане, которые подлежали мобилизации, отправлялись в безвизовые государства, такие как Грузия, Казахстан и Турция.