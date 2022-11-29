Власти Казахстана раскрыли число россиян, остающихся в эмиграции

Глава Минтруда Казахстана: в республике находится более ста тысяч эмигрантов из РФ

29 ноября 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

В Казахстане находится 22 тысячи трудовых российских эмигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Казахстане на данный момент находится около ста тысяч эмигрантов из России. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова. «Около 100 тысяч россиян пока находятся [в Казахстане]», — передает слова министра Zakon.kz . Она также уточнила, что количество работающих российских мигрантов на сегодняшний день составляет 22 тысячи. «Эти люди работают и отчисляют пенсионные взносы», — отметила Дусейнова. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о полном выполнении плана по призыву резервистов. После начала мобилизационных мероприятий, в Европу въехали более ста тысяч российских граждан. Российские граждане, которые подлежали мобилизации, отправлялись в безвизовые государства, такие как Грузия, Казахстан и Турция.

В Казахстане на данный момент находится около ста тысяч эмигрантов из России. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова. «Около 100 тысяч россиян пока находятся [в Казахстане]», — передает слова министра Zakon.kz. Она также уточнила, что количество работающих российских мигрантов на сегодняшний день составляет 22 тысячи. «Эти люди работают и отчисляют пенсионные взносы», — отметила Дусейнова. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о полном выполнении плана по призыву резервистов. После начала мобилизационных мероприятий, в Европу въехали более ста тысяч российских граждан. Российские граждане, которые подлежали мобилизации, отправлялись в безвизовые государства, такие как Грузия, Казахстан и Турция.