Путин дал указ судьям о правах и свободе россиян

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин заявил о необходимости соблюдения прав россиян Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что права и свободы граждан страны незыблемы и гарантируются Конституцией РФ. Об этом он сказал на всероссийском съезде судей.

«Вызовы, угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий. Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией, они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать», — заявил Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

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Президент России Владимир Путин заявил, что права и свободы граждан страны незыблемы и гарантируются Конституцией РФ. Об этом он сказал на всероссийском съезде судей. «Вызовы, угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий. Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией, они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать», — заявил Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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