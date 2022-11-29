Путин дал указ судьям о правах и свободе россиян

29 ноября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о необходимости соблюдения прав россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что права и свободы граждан страны незыблемы и гарантируются Конституцией РФ. Об этом он сказал на всероссийском съезде судей. «Вызовы, угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий. Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией, они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать», — заявил Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

Президент России Владимир Путин заявил, что права и свободы граждан страны незыблемы и гарантируются Конституцией РФ. Об этом он сказал на всероссийском съезде судей. «Вызовы, угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий. Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией, они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать», — заявил Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».