Мобилизованный артист из Екатеринбурга выступает для бойцов в зоне СВО

Некоторые бойцы спецоперации несколько месяцев не слышали музыку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Артист Свердловского академического театра драмы Александр Хвостов, который отправился на спецоперацию из Екатеринбурга, выступает на гастролях перед бойцами в Крыму и Херсонской области. Об этом он рассказал журналистам.

«Основная задача — организация и проведение концертов во дворцах культуры, госпиталях, пунктах дислокации ВС РФ и на фронте, чтобы поддерживать моральное состояние наших товарищей» — цитирует Хвостова издание Daily Storm. Он подчеркнул, что выступления вселяют в солдат уверенность в победе и избавляют от ощущения одиночества.

Хвостов отметил, что бойцы, которые не слышали музыки несколько месяцев, особо благодарны его выступлениям и иногда просят сыграть что-то. В частности, просили исполнить песни группы «Любэ». Вместе с коллективом артист выступал в Крыму и Херсонской области, но готов к гастролям и по другим регионам.

Хвостов уехал в зону СВО после того, как сам, несмотря на бронь от мобилизации, пришел в военкомат и попросил отправить его на передовую. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил.

Частичная мобилизация в Свердловской области была объявлена 21 сентября указом президента РФ Владимира Путина, а 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что достаточное число бойцов уже приехали в военкоматы. Спецоперация России призвана провести денацификацию и демилитаризацию Украины, сообщали власти РФ. Они подчеркивали, что Украина проводила восьмилетние обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР.