Многодетная мать из ХМАО отсудила у застройщика 3 млн, которые не может получить

Суд встал на сторону многодетной матери, но ответчик не выплатил ей ни копейки Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Мать девяти приемных детей из Мегиона Ирина Бородуля отсудила три миллиона рублей у компании «Экодом», которая взяла у нее предоплату за строительство коттеджа, но не выполнила обязательств. Корреспондент URA.RU связался с женщиной по телефону и выяснил, что добиться исполнения решения суда женщине не удалось.

«Да, мы выиграли суд, „Экодом“ обязан выплатить 3 миллиона 120 тысяч рублей, включая неустойку. Но мне не выплатили ни рубля. На свои сбережения мы достроили дом, но доделать отделку и утеплить его пока не на что, так что мы с девятью детьми, как и раньше, ютимся в трехкомнатной квартире», — прокомментировала многодетная мать.

На стороне пострадавшего потребителя выступил Роспотребнадзор, и суд встал вынес решение в пользу женщины. Сам руководитель компании на заседание не явился. «Его защитник пытался уговорить меня решить вопрос полюбовно в досудебном порядке, но на мое предложение заверить все нотариально отказался», — добавила женщина. Корреспондент URA.RU попытался связаться с руководством «Экодома», но указанный на сайте телефон оказался недоступен.

Руководитель нижневартовского управления Роспотребнадзора Азат Галиуллин сообщил агентству, что ведомство намерено добиваться взысканий денежных средств с застройщика. «Роспотребнадзор в ближайшее время получит исполнительный лист и передаст его судебным приставам, на основании постановления должнику арестуют счета, а деньги будут направлены на погашение задолженностей», — отметил Галиуллин.

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