29 ноября 2022
28 ноября 2022

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг сторонников Алексея Навального. Сургут, зима, мороз, холод
Тюменцев предупредили об аномальных холодах Фото:

Аномальные холода ожидают жителей Тюменской области 1 декабря, температура воздуха будет на 10 и более градусов ниже нормы. Штормовое предупреждение на своем сайте опубликовал областной Гидрометцентр.

«Предупреждение по Тюменской области, до 20:00 1 декабря. Сохраняется аномально холодная погода, средняя суточная температура воздуха ниже нормы на 10 и более градусов», — сообщает Гидрометцентр региона.

Также синоптики предупредили, что местами в области может наблюдаться изморозь. Она опасна тем, что при большом скоплении на проводах или ветках деревьев может привести к их обрыву и обламыванию.

Как ранее писало URA.RU, поисковики из отряда «ЛизаАлерт» начали проводить ночные патрулирования из-за наступления холодов. Волонтеры ищут и оказывают помощь тем, кто в мороз оказался вдали от дома.

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Аномальные холода ожидают жителей Тюменской области 1 декабря, температура воздуха будет на 10 и более градусов ниже нормы. Штормовое предупреждение на своем сайте опубликовал областной Гидрометцентр. «Предупреждение по Тюменской области, до 20:00 1 декабря. Сохраняется аномально холодная погода, средняя суточная температура воздуха ниже нормы на 10 и более градусов», — сообщает Гидрометцентр региона. Также синоптики предупредили, что местами в области может наблюдаться изморозь. Она опасна тем, что при большом скоплении на проводах или ветках деревьев может привести к их обрыву и обламыванию. Как ранее писало URA.RU, поисковики из отряда «ЛизаАлерт» начали проводить ночные патрулирования из-за наступления холодов. Волонтеры ищут и оказывают помощь тем, кто в мороз оказался вдали от дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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