В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

30 ноября 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Тюменцев предупредили об аномальных холодах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Аномальные холода ожидают жителей Тюменской области 1 декабря, температура воздуха будет на 10 и более градусов ниже нормы. Штормовое предупреждение на своем сайте опубликовал областной Гидрометцентр. «Предупреждение по Тюменской области, до 20:00 1 декабря. Сохраняется аномально холодная погода, средняя суточная температура воздуха ниже нормы на 10 и более градусов», — сообщает Гидрометцентр региона. Также синоптики предупредили, что местами в области может наблюдаться изморозь. Она опасна тем, что при большом скоплении на проводах или ветках деревьев может привести к их обрыву и обламыванию. Как ранее писало URA.RU, поисковики из отряда «ЛизаАлерт» начали проводить ночные патрулирования из-за наступления холодов. Волонтеры ищут и оказывают помощь тем, кто в мороз оказался вдали от дома.

Аномальные холода ожидают жителей Тюменской области 1 декабря, температура воздуха будет на 10 и более градусов ниже нормы. Штормовое предупреждение на своем сайте опубликовал областной Гидрометцентр. «Предупреждение по Тюменской области, до 20:00 1 декабря. Сохраняется аномально холодная погода, средняя суточная температура воздуха ниже нормы на 10 и более градусов», — сообщает Гидрометцентр региона. Также синоптики предупредили, что местами в области может наблюдаться изморозь. Она опасна тем, что при большом скоплении на проводах или ветках деревьев может привести к их обрыву и обламыванию. Как ранее писало URA.RU, поисковики из отряда «ЛизаАлерт» начали проводить ночные патрулирования из-за наступления холодов. Волонтеры ищут и оказывают помощь тем, кто в мороз оказался вдали от дома.