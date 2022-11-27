27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Замерзающих тюменцев будут спасать волонтеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Холод в Кургане, холод, зима
Волонтеры помогут тем, кто ночью в мороз оказался вдали от дома Фото:

Добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области объявили о начале ночного патрулирования улиц из-за наступивших холодов. Информация представлена в группе волонтеров в социальной сети «ВКонтакте».

«Наши добровольцы вышли в „Ночной патруль“. Зима и холод — это уже опасность. Патруль начинает свою работу тогда, когда температура воздуха опускается ниже -25°C. Задачи — своевременно выявить нуждающихся в помощи и оказать ее», — говорится в сообщении от «ЛизыАлерт» Тюменской области.

Добровольцы будут оказывать помощь тем, кто оказался на морозе ночью. Это могут быть как заблудившиеся дети, так и потерявшие ориентацию в пространстве пожилые люди. Без внимания не оставят и тех, кто перебрал с алкоголем и не смог добраться до дома.

Волонтеры также просят помощи у тюменцев. Поддержать отряд можно, поделившись с ними бонусами клиентов автозаправок «Газпромнефти». На них поисковики будут заправлять автомобили, на которых осуществляют патрулирование.

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Добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области объявили о начале ночного патрулирования улиц из-за наступивших холодов. Информация представлена в группе волонтеров в социальной сети «ВКонтакте». «Наши добровольцы вышли в „Ночной патруль“. Зима и холод — это уже опасность. Патруль начинает свою работу тогда, когда температура воздуха опускается ниже -25°C. Задачи — своевременно выявить нуждающихся в помощи и оказать ее», — говорится в сообщении от «ЛизыАлерт» Тюменской области. Добровольцы будут оказывать помощь тем, кто оказался на морозе ночью. Это могут быть как заблудившиеся дети, так и потерявшие ориентацию в пространстве пожилые люди. Без внимания не оставят и тех, кто перебрал с алкоголем и не смог добраться до дома. Волонтеры также просят помощи у тюменцев. Поддержать отряд можно, поделившись с ними бонусами клиентов автозаправок «Газпромнефти». На них поисковики будут заправлять автомобили, на которых осуществляют патрулирование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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