Замерзающих тюменцев будут спасать волонтеры

Добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области объявили о начале ночного патрулирования улиц из-за наступивших холодов. Информация представлена в группе волонтеров в социальной сети «ВКонтакте».
«Наши добровольцы вышли в „Ночной патруль“. Зима и холод — это уже опасность. Патруль начинает свою работу тогда, когда температура воздуха опускается ниже -25°C. Задачи — своевременно выявить нуждающихся в помощи и оказать ее», — говорится в сообщении от «ЛизыАлерт» Тюменской области.
Добровольцы будут оказывать помощь тем, кто оказался на морозе ночью. Это могут быть как заблудившиеся дети, так и потерявшие ориентацию в пространстве пожилые люди. Без внимания не оставят и тех, кто перебрал с алкоголем и не смог добраться до дома.
Волонтеры также просят помощи у тюменцев. Поддержать отряд можно, поделившись с ними бонусами клиентов автозаправок «Газпромнефти». На них поисковики будут заправлять автомобили, на которых осуществляют патрулирование.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii