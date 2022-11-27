Замерзающих тюменцев будут спасать волонтеры

28 ноября 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Волонтеры помогут тем, кто ночью в мороз оказался вдали от дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области объявили о начале ночного патрулирования улиц из-за наступивших холодов. Информация представлена в группе волонтеров в социальной сети «ВКонтакте». «Наши добровольцы вышли в „Ночной патруль“. Зима и холод — это уже опасность. Патруль начинает свою работу тогда, когда температура воздуха опускается ниже -25°C. Задачи — своевременно выявить нуждающихся в помощи и оказать ее», — говорится в сообщении от «ЛизыАлерт» Тюменской области. Добровольцы будут оказывать помощь тем, кто оказался на морозе ночью. Это могут быть как заблудившиеся дети, так и потерявшие ориентацию в пространстве пожилые люди. Без внимания не оставят и тех, кто перебрал с алкоголем и не смог добраться до дома. Волонтеры также просят помощи у тюменцев. Поддержать отряд можно, поделившись с ними бонусами клиентов автозаправок «Газпромнефти». На них поисковики будут заправлять автомобили, на которых осуществляют патрулирование.

Добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области объявили о начале ночного патрулирования улиц из-за наступивших холодов. Информация представлена в группе волонтеров в социальной сети «ВКонтакте». «Наши добровольцы вышли в „Ночной патруль“. Зима и холод — это уже опасность. Патруль начинает свою работу тогда, когда температура воздуха опускается ниже -25°C. Задачи — своевременно выявить нуждающихся в помощи и оказать ее», — говорится в сообщении от «ЛизыАлерт» Тюменской области. Добровольцы будут оказывать помощь тем, кто оказался на морозе ночью. Это могут быть как заблудившиеся дети, так и потерявшие ориентацию в пространстве пожилые люди. Без внимания не оставят и тех, кто перебрал с алкоголем и не смог добраться до дома. Волонтеры также просят помощи у тюменцев. Поддержать отряд можно, поделившись с ними бонусами клиентов автозаправок «Газпромнефти». На них поисковики будут заправлять автомобили, на которых осуществляют патрулирование.