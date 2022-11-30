Более четырехсот тюменских детей лишили возможности заниматься спортом

01 декабря 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Первое время дети занимались на улице Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Более четырехсот тюменских детей из академии бокса «Батыр» лишены возможности заниматься любимым спортом. Новый арендодатель отказался предоставить зал для тренировок еще в августе этого года, после чего дети вынуждены были заниматься на улице. Такую версию событий корреспонденту URA.RU рассказал тренер и основатель академии Марат Каримов. «25 лет существовала наша академия бокса „Батыр“ в одном из помещений, которое мы арендовали. Все это время достаточно успешно работали и 2 августа мне пришли документы о расторжении договора в связи с продажей помещения. Мы пробовали найти новый зал своими силами, но не получилось. И вот со 2 августа мы тренировались на улице, вынуждены ютиться то там, то там. Уже полгода как мы не можем найти помещение. Мы обращались и к мэру Кухаруку, и в департамент по спорту. Нужно еще и тренировать, и заниматься этим вопросом. А ребята ждут. Помимо чемпионов у нас еще есть ребята из неблагополучных семей, многие дети хотят заниматься, но нет возможности. А город предоставить не может. В итоге я написал письмо в федерацию бокса России», — сообщает тренер Каримов. По словам мужчины, в клубе занимается более 400 детей и подростков. Среди воспитанников — члены сборной команды Тюменской области, мастера спорта и более 250 спортсменов массового разряда. Агентство направило запрос в администрацию города Тюмени. Ответ на него ожидается.

Более четырехсот тюменских детей из академии бокса «Батыр» лишены возможности заниматься любимым спортом. Новый арендодатель отказался предоставить зал для тренировок еще в августе этого года, после чего дети вынуждены были заниматься на улице. Такую версию событий корреспонденту URA.RU рассказал тренер и основатель академии Марат Каримов. «25 лет существовала наша академия бокса „Батыр“ в одном из помещений, которое мы арендовали. Все это время достаточно успешно работали и 2 августа мне пришли документы о расторжении договора в связи с продажей помещения. Мы пробовали найти новый зал своими силами, но не получилось. И вот со 2 августа мы тренировались на улице, вынуждены ютиться то там, то там. Уже полгода как мы не можем найти помещение. Мы обращались и к мэру Кухаруку, и в департамент по спорту. Нужно еще и тренировать, и заниматься этим вопросом. А ребята ждут. Помимо чемпионов у нас еще есть ребята из неблагополучных семей, многие дети хотят заниматься, но нет возможности. А город предоставить не может. В итоге я написал письмо в федерацию бокса России», — сообщает тренер Каримов. По словам мужчины, в клубе занимается более 400 детей и подростков. Среди воспитанников — члены сборной команды Тюменской области, мастера спорта и более 250 спортсменов массового разряда. Агентство направило запрос в администрацию города Тюмени. Ответ на него ожидается.