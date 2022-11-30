30 ноября 2022

Пермяков зовут пожаловаться на врачей и больницы за подарок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от ковида. Екатеринбург, прием у врача, участковый врач, терапевт, лечение, медицина, доктор, осмотр у врача
Отзыв о враче или клинике можно будет оставить в специальном автомобиле Фото:

Пермяков зовут оставить честные отзывы о врачах и клиниках в рамках федерального проекта. Жалобы и пожелания будет собирать специальный ПроДокторов-мобиль, который прибудет в Пермь 2 декабря. Информация об акции размещена в официальном telegram-канале министерства здравоохранения Пермского края.

«2 декабря „ПроДокторов-мобиль“ будет работать по адресу г. Пермь, ул. Попова, 27 (здание за „Товарами Прикамья“). Приходите, оставляйте честный отзыв о враче или клинике», — говориться в сообщении.

Всем, кто примет участие в акции обещают подарить фирменную брендированную таблетницу. Социальный проект по сбору отзывов запущен сайтом «ПроДокторов», с апреля 2022 года фирменный автомобиль ездит по регионам страны и собирает отзывы на медучреждения и местных врачей. Желающим прийти к специальному автомобилю напоминают, что при себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие факт приема у врача (чек, справка, направление и другие).

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермяков зовут оставить честные отзывы о врачах и клиниках в рамках федерального проекта. Жалобы и пожелания будет собирать специальный ПроДокторов-мобиль, который прибудет в Пермь 2 декабря. Информация об акции размещена в официальном telegram-канале министерства здравоохранения Пермского края. «2 декабря „ПроДокторов-мобиль“ будет работать по адресу г. Пермь, ул. Попова, 27 (здание за „Товарами Прикамья“). Приходите, оставляйте честный отзыв о враче или клинике», — говориться в сообщении. Всем, кто примет участие в акции обещают подарить фирменную брендированную таблетницу. Социальный проект по сбору отзывов запущен сайтом «ПроДокторов», с апреля 2022 года фирменный автомобиль ездит по регионам страны и собирает отзывы на медучреждения и местных врачей. Желающим прийти к специальному автомобилю напоминают, что при себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие факт приема у врача (чек, справка, направление и другие).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...