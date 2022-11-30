Пермяков зовут пожаловаться на врачей и больницы за подарок

Пермяков зовут оставить честные отзывы о врачах и клиниках в рамках федерального проекта. Жалобы и пожелания будет собирать специальный ПроДокторов-мобиль, который прибудет в Пермь 2 декабря. Информация об акции размещена в официальном telegram-канале министерства здравоохранения Пермского края.
«2 декабря „ПроДокторов-мобиль“ будет работать по адресу г. Пермь, ул. Попова, 27 (здание за „Товарами Прикамья“). Приходите, оставляйте честный отзыв о враче или клинике», — говориться в сообщении.
Всем, кто примет участие в акции обещают подарить фирменную брендированную таблетницу. Социальный проект по сбору отзывов запущен сайтом «ПроДокторов», с апреля 2022 года фирменный автомобиль ездит по регионам страны и собирает отзывы на медучреждения и местных врачей. Желающим прийти к специальному автомобилю напоминают, что при себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие факт приема у врача (чек, справка, направление и другие).
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