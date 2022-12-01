В ХМАО у школьников отменили занятия

02 декабря 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

В ХМАО отменили занятия у школьников в первую смену Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО 2 декабря из-за мороза отменили школьные занятия в первую смену. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». Активное сообщение об объявлении актированного дня. Д. Сайгатина, п. Каркатеевы, п. Сингапай, с. Чеускино, п. Усть-Юган, п. Юганская Обь, пгт. Пойковский, г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях, с. Лемпино, г. Лянтор, д. Лямина, с. Сытомино, с. Селиярово, п. Комсомольский, п. Карымкары, пгт. Мортка, пгт. Куминский, пгт. Кондинское, пгт. Междуреченский, п. Ягодный, с. Леуши, д. Шугур, д. Юмас, пгт. Луговой, пгт. Талинка, с. Цингалы, пгт. Горноправдинск, п. Бобровский, г. Нягань, пгт. Новоаганск, г. Радужный, г. Югорск, г. Советский, п. Пионерский, п. Малиновский, п. Алябьевский, п. Зеленоборск, п. Унъюган, п. Коммунистический, д. Шайтанка, пгт. Березово, с. Ванзеват, с. Полноват, пгт. Игрим, п. Светлый, с. Шеркалы, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши, с. Перегребное, п. Ванзетур, с. Теги, п. Сосновка, с. Няксимволь, д. Хулимсунт, с. Варьеган — диапазон классов — с 1 по 4. П. Нижнесортымский, п. Верхнеказымский, с. Казым, г. Белоярский, п. Лыхма, п. Сорум, д. Ломбовож, с. Саранпауль, д. Щекурья, п. Таежный, п. Половинка, д. Ушья, г. Урай, с. Алтай, п. Мулымья, с. Чантырья — диапазон классов — с 1 по 8. Согласно данным сервиса, температура воздуха в населенных пунктах опустилась ниже отметки -33.0° Ранее сообщалось, что в двух поселениях ХМАО — Сорум и Сосновка Белоярского района из-за мороза отменили занятия второй смены. Отмена коснулась школьников с 1 по 4 класс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО 2 декабря из-за мороза отменили школьные занятия в первую смену. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». Активное сообщение об объявлении актированного дня. Д. Сайгатина, п. Каркатеевы, п. Сингапай, с. Чеускино, п. Усть-Юган, п. Юганская Обь, пгт. Пойковский, г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях, с. Лемпино, г. Лянтор, д. Лямина, с. Сытомино, с. Селиярово, п. Комсомольский, п. Карымкары, пгт. Мортка, пгт. Куминский, пгт. Кондинское, пгт. Междуреченский, п. Ягодный, с. Леуши, д. Шугур, д. Юмас, пгт. Луговой, пгт. Талинка, с. Цингалы, пгт. Горноправдинск, п. Бобровский, г. Нягань, пгт. Новоаганск, г. Радужный, г. Югорск, г. Советский, п. Пионерский, п. Малиновский, п. Алябьевский, п. Зеленоборск, п. Унъюган, п. Коммунистический, д. Шайтанка, пгт. Березово, с. Ванзеват, с. Полноват, пгт. Игрим, п. Светлый, с. Шеркалы, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши, с. Перегребное, п. Ванзетур, с. Теги, п. Сосновка, с. Няксимволь, д. Хулимсунт, с. Варьеган — диапазон классов — с 1 по 4. П. Нижнесортымский, п. Верхнеказымский, с. Казым, г. Белоярский, п. Лыхма, п. Сорум, д. Ломбовож, с. Саранпауль, д. Щекурья, п. Таежный, п. Половинка, д. Ушья, г. Урай, с. Алтай, п. Мулымья, с. Чантырья — диапазон классов — с 1 по 8. Согласно данным сервиса, температура воздуха в населенных пунктах опустилась ниже отметки -33.0° Ранее сообщалось, что в двух поселениях ХМАО — Сорум и Сосновка Белоярского района из-за мороза отменили занятия второй смены. Отмена коснулась школьников с 1 по 4 класс.