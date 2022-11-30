30 ноября 2022

В поселениях ХМАО отменили занятия второй смены из-за мороза

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Занятия отменили в Сосновке и Соруме Фото:

В двух поселениях ХМАО — Сорум и Сосновка Белоярского района из-за мороза отменили занятия второй смены школьников с 1 по 4 класс. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Активное сообщение об объявлении актированного дня: с. Сорум, с. Сосновка, Смена — вторая, диапазон классов — с 1 по 4, дата актировки — 01.12.2022, — следует из сообщения на сайте. Согласно данным сервиса, температура воздуха в населенных пунктах составляет -29.4°, а ветер — 1 м/с», — сообщается на портале.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменили занятия у учеников начальной школы. 1 декабря отменили занятия у школьников первой смены в поселениях Селиярово, Сытомино, Лемпино, а также деревне Лемино и поселках Сорум и Сосновка.

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В двух поселениях ХМАО — Сорум и Сосновка Белоярского района из-за мороза отменили занятия второй смены школьников с 1 по 4 класс. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня: с. Сорум, с. Сосновка, Смена — вторая, диапазон классов — с 1 по 4, дата актировки — 01.12.2022, — следует из сообщения на сайте. Согласно данным сервиса, температура воздуха в населенных пунктах составляет -29.4°, а ветер — 1 м/с», — сообщается на портале. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменили занятия у учеников начальной школы. 1 декабря отменили занятия у школьников первой смены в поселениях Селиярово, Сытомино, Лемпино, а также деревне Лемино и поселках Сорум и Сосновка.
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