В поселениях ХМАО отменили занятия второй смены из-за мороза

01 декабря 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Занятия отменили в Сосновке и Соруме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В двух поселениях ХМАО — Сорум и Сосновка Белоярского района из-за мороза отменили занятия второй смены школьников с 1 по 4 класс. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня: с. Сорум, с. Сосновка, Смена — вторая, диапазон классов — с 1 по 4, дата актировки — 01.12.2022, — следует из сообщения на сайте. Согласно данным сервиса, температура воздуха в населенных пунктах составляет -29.4°, а ветер — 1 м/с», — сообщается на портале. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменили занятия у учеников начальной школы. 1 декабря отменили занятия у школьников первой смены в поселениях Селиярово, Сытомино, Лемпино, а также деревне Лемино и поселках Сорум и Сосновка.

В двух поселениях ХМАО — Сорум и Сосновка Белоярского района из-за мороза отменили занятия второй смены школьников с 1 по 4 класс. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня: с. Сорум, с. Сосновка, Смена — вторая, диапазон классов — с 1 по 4, дата актировки — 01.12.2022, — следует из сообщения на сайте. Согласно данным сервиса, температура воздуха в населенных пунктах составляет -29.4°, а ветер — 1 м/с», — сообщается на портале. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменили занятия у учеников начальной школы. 1 декабря отменили занятия у школьников первой смены в поселениях Селиярово, Сытомино, Лемпино, а также деревне Лемино и поселках Сорум и Сосновка.