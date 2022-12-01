01 декабря 2022

Ошибочно мобилизованных из ХМАО вызывают в военкоматы

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область
Если врачи признают мобилизованного не годным к службе, то его отправляют домой за счет государства Фото:
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Мобилизация в России

Ошибочно мобилизованных из ХМАО, которые вернулись из учебных центров, ждут в военкоматах по месту прописки для постановки на воинский учет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военкомате Ханты-мансийского автономного округа.

«К нам поступают документы на ошибочно мобилизованных. И мы ждем этих граждан по возвращению из учебных центров. Они должны прийти в военкомат, отчитаться за проездные документы, которые им выдали в учебном центре для проезда домой и вновь встать в военкомате на воинский учет. А потом им нужно идти на работу, о месте которой у нас также должны быть сведения», — сообщили в военкомате.

Как пояснили в военкомате, ошибочно мобилизованные по состоянию здоровья пишут рапорт на командира части, в котором просят отправить их на военно-врачебную комиссию. Их отправляют на комиссию, если подтверждается негодность по здоровью, то ошибочно мобилизованных «комиссуют» домой. В войсковой части выдают проездные документы для проезда к месту проживания.

Ранее URA.RU сообщало, что военный прокурор Центрального военного округа Андрей Попов ответил на запрос депутата Государственной Думы Николая Новичкова о поборах с мобилизованных из ХМАО на отопление в Омском учебном центре. Факты поборов не подтвердились, однако, должностные лица в учебном центре благоприятные материально-бытовые условия для военнослужащих не создали.

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Ошибочно мобилизованных из ХМАО, которые вернулись из учебных центров, ждут в военкоматах по месту прописки для постановки на воинский учет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военкомате Ханты-мансийского автономного округа. «К нам поступают документы на ошибочно мобилизованных. И мы ждем этих граждан по возвращению из учебных центров. Они должны прийти в военкомат, отчитаться за проездные документы, которые им выдали в учебном центре для проезда домой и вновь встать в военкомате на воинский учет. А потом им нужно идти на работу, о месте которой у нас также должны быть сведения», — сообщили в военкомате. Как пояснили в военкомате, ошибочно мобилизованные по состоянию здоровья пишут рапорт на командира части, в котором просят отправить их на военно-врачебную комиссию. Их отправляют на комиссию, если подтверждается негодность по здоровью, то ошибочно мобилизованных «комиссуют» домой. В войсковой части выдают проездные документы для проезда к месту проживания. Ранее URA.RU сообщало, что военный прокурор Центрального военного округа Андрей Попов ответил на запрос депутата Государственной Думы Николая Новичкова о поборах с мобилизованных из ХМАО на отопление в Омском учебном центре. Факты поборов не подтвердились, однако, должностные лица в учебном центре благоприятные материально-бытовые условия для военнослужащих не создали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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