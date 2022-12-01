Ошибочно мобилизованных из ХМАО вызывают в военкоматы

02 декабря 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Если врачи признают мобилизованного не годным к службе, то его отправляют домой за счет государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Ошибочно мобилизованных из ХМАО, которые вернулись из учебных центров, ждут в военкоматах по месту прописки для постановки на воинский учет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военкомате Ханты-мансийского автономного округа. «К нам поступают документы на ошибочно мобилизованных. И мы ждем этих граждан по возвращению из учебных центров. Они должны прийти в военкомат, отчитаться за проездные документы, которые им выдали в учебном центре для проезда домой и вновь встать в военкомате на воинский учет. А потом им нужно идти на работу, о месте которой у нас также должны быть сведения», — сообщили в военкомате. Как пояснили в военкомате, ошибочно мобилизованные по состоянию здоровья пишут рапорт на командира части, в котором просят отправить их на военно-врачебную комиссию. Их отправляют на комиссию, если подтверждается негодность по здоровью, то ошибочно мобилизованных «комиссуют» домой. В войсковой части выдают проездные документы для проезда к месту проживания.



Ранее URA.RU сообщало, что военный прокурор Центрального военного округа Андрей Попов ответил на запрос депутата Государственной Думы Николая Новичкова о поборах с мобилизованных из ХМАО на отопление в Омском учебном центре. Факты поборов не подтвердились, однако, должностные лица в учебном центре благоприятные материально-бытовые условия для военнослужащих не создали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ошибочно мобилизованных из ХМАО, которые вернулись из учебных центров, ждут в военкоматах по месту прописки для постановки на воинский учет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военкомате Ханты-мансийского автономного округа. «К нам поступают документы на ошибочно мобилизованных. И мы ждем этих граждан по возвращению из учебных центров. Они должны прийти в военкомат, отчитаться за проездные документы, которые им выдали в учебном центре для проезда домой и вновь встать в военкомате на воинский учет. А потом им нужно идти на работу, о месте которой у нас также должны быть сведения», — сообщили в военкомате. Как пояснили в военкомате, ошибочно мобилизованные по состоянию здоровья пишут рапорт на командира части, в котором просят отправить их на военно-врачебную комиссию. Их отправляют на комиссию, если подтверждается негодность по здоровью, то ошибочно мобилизованных «комиссуют» домой. В войсковой части выдают проездные документы для проезда к месту проживания. Ранее URA.RU сообщало, что военный прокурор Центрального военного округа Андрей Попов ответил на запрос депутата Государственной Думы Николая Новичкова о поборах с мобилизованных из ХМАО на отопление в Омском учебном центре. Факты поборов не подтвердились, однако, должностные лица в учебном центре благоприятные материально-бытовые условия для военнослужащих не создали.