Военный прокурор ЦВО проверил жалобы на поборы мобилизованных из ХМАО

30 ноября 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Должностные лица в учебном гарнизоне не создали благоприятные условия для военнослужащих Фото: скрин видеообращения мобилизованных к губернатору Югры новость из сюжета Мобилизация в России Военный прокурор Центрального военного округа Андрей Попов ответил на запрос депутата Государственной Думы Николая Новичкова о поборах с мобилизованных из ХМАО на отопление в Омском учебном центре. Корреспондент URA.RU ознакомился с официальным документом по результатам проверки за подписью военного прокурора. «Случаев принудительного сбора денежных средств на покупку топлива не установлено, вспышек заболеваний пневмонией мобилизованного личного состава не выявлено. Опрошенные в ходе проверки мобилизованные военнослужащие пояснили, что медицинская помощь, в том числе выдача медикаментов им оказывается в полном объеме, каких-либо претензий к воинским должностным лицам не имеют. Ввиду отсутствия оснований дополнительные меры прокурорского реагирования не принимались», — говорится в письме военного прокурора.



Вместе с тем, в документе указано, что должностные лица в учебном гарнизоне благоприятные материально-бытовые условия для военнослужащих не создали, а также не осуществляли контроль за их соблюдением и не взаимодействовали с заинтересованными органами исполнительной власти. Это, согласно проверке военной прокуратуры, и привело к социальной напряженности и послужило основанием для обращения в правоохранительные органы.



Ранее URA.RU сообщало, что разбираться в скандале о поборах за отопление с югорских мобилизованных в учебном центре Омской танковой дивизии будет главный военный прокурор России Валерий Петров. Соответствующие запросы на его имя и в прокуратуру Центрального военного округа написали депутаты Николай Новичков (Государственная Дума) и Михаил Селюков (дума ХМАО). Военная прокуратура проверила Омский учебный центр для мобилизованных по фактам поборов за топливо. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военный прокурор Центрального военного округа Андрей Попов ответил на запрос депутата Государственной Думы Николая Новичкова о поборах с мобилизованных из ХМАО на отопление в Омском учебном центре. Корреспондент URA.RU ознакомился с официальным документом по результатам проверки за подписью военного прокурора. «Случаев принудительного сбора денежных средств на покупку топлива не установлено, вспышек заболеваний пневмонией мобилизованного личного состава не выявлено. Опрошенные в ходе проверки мобилизованные военнослужащие пояснили, что медицинская помощь, в том числе выдача медикаментов им оказывается в полном объеме, каких-либо претензий к воинским должностным лицам не имеют. Ввиду отсутствия оснований дополнительные меры прокурорского реагирования не принимались», — говорится в письме военного прокурора. Вместе с тем, в документе указано, что должностные лица в учебном гарнизоне благоприятные материально-бытовые условия для военнослужащих не создали, а также не осуществляли контроль за их соблюдением и не взаимодействовали с заинтересованными органами исполнительной власти. Это, согласно проверке военной прокуратуры, и привело к социальной напряженности и послужило основанием для обращения в правоохранительные органы. Ранее URA.RU сообщало, что разбираться в скандале о поборах за отопление с югорских мобилизованных в учебном центре Омской танковой дивизии будет главный военный прокурор России Валерий Петров. Соответствующие запросы на его имя и в прокуратуру Центрального военного округа написали депутаты Николай Новичков (Государственная Дума) и Михаил Селюков (дума ХМАО). Военная прокуратура проверила Омский учебный центр для мобилизованных по фактам поборов за топливо.