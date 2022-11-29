29 ноября 2022

Военный прокурор ЦВО проверил жалобы на поборы мобилизованных из ХМАО

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Должностные лица в учебном гарнизоне не создали благоприятные условия для военнослужащих Фото:
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Мобилизация в России

Военный прокурор Центрального военного округа Андрей Попов ответил на запрос депутата Государственной Думы Николая Новичкова о поборах с мобилизованных из ХМАО на отопление в Омском учебном центре. Корреспондент URA.RU ознакомился с официальным документом по результатам проверки за подписью военного прокурора.

«Случаев принудительного сбора денежных средств на покупку топлива не установлено, вспышек заболеваний пневмонией мобилизованного личного состава не выявлено. Опрошенные в ходе проверки мобилизованные военнослужащие пояснили, что медицинская помощь, в том числе выдача медикаментов им оказывается в полном объеме, каких-либо претензий к воинским должностным лицам не имеют. Ввиду отсутствия оснований дополнительные меры прокурорского реагирования не принимались», — говорится в письме военного прокурора.

Вместе с тем, в документе указано, что должностные лица в учебном гарнизоне благоприятные материально-бытовые условия для военнослужащих не создали, а также не осуществляли контроль за их соблюдением и не взаимодействовали с заинтересованными органами исполнительной власти. Это, согласно проверке военной прокуратуры, и привело к социальной напряженности и послужило основанием для обращения в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU сообщало, что разбираться в скандале о поборах за отопление с югорских мобилизованных в учебном центре Омской танковой дивизии будет главный военный прокурор России Валерий Петров. Соответствующие запросы на его имя и в прокуратуру Центрального военного округа написали депутаты Николай Новичков (Государственная Дума) и Михаил Селюков (дума ХМАО). Военная прокуратура проверила Омский учебный центр для мобилизованных по фактам поборов за топливо.

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Военный прокурор Центрального военного округа Андрей Попов ответил на запрос депутата Государственной Думы Николая Новичкова о поборах с мобилизованных из ХМАО на отопление в Омском учебном центре. Корреспондент URA.RU ознакомился с официальным документом по результатам проверки за подписью военного прокурора. «Случаев принудительного сбора денежных средств на покупку топлива не установлено, вспышек заболеваний пневмонией мобилизованного личного состава не выявлено. Опрошенные в ходе проверки мобилизованные военнослужащие пояснили, что медицинская помощь, в том числе выдача медикаментов им оказывается в полном объеме, каких-либо претензий к воинским должностным лицам не имеют. Ввиду отсутствия оснований дополнительные меры прокурорского реагирования не принимались», — говорится в письме военного прокурора. Вместе с тем, в документе указано, что должностные лица в учебном гарнизоне благоприятные материально-бытовые условия для военнослужащих не создали, а также не осуществляли контроль за их соблюдением и не взаимодействовали с заинтересованными органами исполнительной власти. Это, согласно проверке военной прокуратуры, и привело к социальной напряженности и послужило основанием для обращения в правоохранительные органы. Ранее URA.RU сообщало, что разбираться в скандале о поборах за отопление с югорских мобилизованных в учебном центре Омской танковой дивизии будет главный военный прокурор России Валерий Петров. Соответствующие запросы на его имя и в прокуратуру Центрального военного округа написали депутаты Николай Новичков (Государственная Дума) и Михаил Селюков (дума ХМАО). Военная прокуратура проверила Омский учебный центр для мобилизованных по фактам поборов за топливо.
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