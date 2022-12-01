Молодой человек является пациентом Областной психоневрологической больницы № 5 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) волонтеры и полиция разыскивают 18-летнего юношу. Как следует из ориентировки поискового сообщество «Легион Спас», молодой человек является пациентом Областной психоневрологической больницы № 5.

«В Магнитогорске пропал подросток Мирас Идрисов 2004 года рождения. Ушел с адреса по улице Рабочая, дом 53, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Просьба ко всем жителям города посмотреть в парках и местах скопления молодежи», — говорится в сообщении на странице «ЛЕГИОН СПАС74» ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ» во «ВКонтакте».

Волонтеры поискового отряда напрямую не сообщают, что пропавший Мирас является пациентом психдиспансера, однако по указанному ими адресу расположена Областная психоневрологическая больница № 5. При этом они указывают, что парень был одет в утепленные больничные штаны.

Среди особых примет пропавшего также значится высокий рост. Юноша был одет в черную вязанную шапку, а на ногах у него были ботинки песочного цвета.